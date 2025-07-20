Оформлення карти побуту в Польщі у 2025 — де найменший період очікування

Люди з валізами на вулиці. Фото: УНІАН

Багато іноземців, які хочуть легально жити та працювати в Польщі, роками стикалися з тривалим очікуванням на карту тимчасового побиту. Але ситуація поступово змінюється. Свіжа статистика показує, що у деяких регіонах строки оформлення значно скоротилися.

Про те, скільки часу потрібно чекати українцям, щоб отримати карту побуту в Польщі, повідомили на порталі yavp.pl.

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Карта побиту — це документ, який дозволяє іноземцям легально жити в Польщі. Вона також дає право на роботу, якщо має відповідну позначку.

У Нижньосілезькому воєводстві (де розташований Вроцлав) за період із січня по квітень цього року середній час оформлення карти побиту становив 284 дні. Це на 201 день менше, ніж у той самий період минулого року.

Попри покращення в деяких регіонах, в інших ситуація погіршилася. Найдовше доводиться чекати у таких воєводствах:

Опольське — 619 днів. Куявсько-Поморське — 621 день. Сілезьке — 651 день.

Тобто, у цих регіонах процес оформлення може тривати майже два роки.

Скільки потрібно чекати в інших воєводствах

В більшості регіонів строки теж лише зростають — подекуди на понад 160 днів. У 2025 році періоди очікування такі:

Малопольське воєводство — 175 днів;

Вармінсько-Мазурське — 188 днів;

Люблінське — 221 день;

Підкарпатське — 222 дні;

Підляське — 244 дні;

Мазовецьке — 250 днів;

Свентокшиське — 275 днів;

Нижньосілезьке — 284 дні;

Лодзинське — 325 днів;

Великопольське — 359 днів;

Західнопоморське — 453 дні;

Любуське — 470 днів;

Поморське — 475 днів;

Опольське — 619 днів;

Куявсько-Поморське — 621 день;

Сілезьке — 651 день.

Тож, якщо ви подали документи на карту тимчасового побиту або плануєте це зробити — зважайте, що час очікування залежить від регіону. Процедура може зайняти від пів року до майже двох років. Це важливо враховувати під час планування роботи, навчання чи переїзду.

Раніше ми писали, що українці мають право перебувати в Шенгенській зоні без віз до 90 днів протягом шести місяців. Проте деякі порушують цей термін, не усвідомлюючи можливих наслідків.

Також ми розповідали, що в Польщі діє зручна система громадського транспорту — автобуси, трамваї, метро, тролейбуси та потяги курсують за графіком, із єдиним квитком на всі види перевезень.