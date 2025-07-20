Штрафи, депортація і заборона на в’їзд — як карають українців, які задовго перебувають в ЄС

Прикордонник перевіряє документи людей. Фото: УНІАН

Українці можуть подорожувати до країн Шенгенської зони без візи до 90 днів у межах кожного 180-денного періоду. Але інколи люди залишаються за кордоном довше, не розуміючи, до яких наслідків це може призвести.

Про те, що буде з українцями, які "затримались в ЄС", на сайті адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери" пояснила юристка з міграційного права Христина Житняк.

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Чому важливо дотримуватися строків

Безвіз між Україною та ЄС — це міжнародна угода. Вона дає українцям можливість вільно подорожувати, але лише за умови, що вони не порушують 90-денного ліміту на перебування. Якщо багато людей почнуть перевищувати цей строк, ЄС може переглянути або навіть призупинити дію безвізу.

Кожен в’їзд і виїзд до Шенгенської зони фіксується в електронній системі SIS. Тобто, навіть якщо прикордонник нічого не сказав, система знає, скільки днів ви провели за кордоном.

"Перебування понад 90 днів без візи чи дозволу на проживання — це незаконно. У більшості країн ЄС це вважається міграційним правопорушенням, навіть якщо ви не працюєте і не отримуєте соціальні виплати", — зазначає юристка.

Якщо людина лишається в ЄС довше без візи чи дозволу на проживання, її вважають нелегальним мігрантом. Для тривалого перебування потрібні законні підстави — наприклад, робота, навчання або тимчасовий захист.

Що робити, якщо строк безвізу закінчився

Якщо ви вже порушили правила — не ігноруйте ситуацію. Є кілька варіантів дій:

Звернутися до міграційної служби — іноді можна отримати дозвіл залишитися на короткий термін. Добровільно виїхати — це не скасовує порушення, але може полегшити ситуацію у майбутньому. Подати на тимчасовий захист — для українців у багатьох країнах ЄС діє спеціальний статус через війну.

Що загрожує порушникам

Порушення строків перебування тягне за собою серйозні наслідки:

Заборона на в’їзд — від 6 місяців до 5 років. Штрафи — від 100 до 1200 євро, залежно від країни. Депортація — можлива навіть із супроводом поліції. Відмова у візах у майбутньому — навіть за невелике перевищення. Запис у базу даних SIS — прикордонники бачитимуть порушення у всіх країнах Шенгену.

"Якщо ви виїжджаєте через країну, яка є більш справедливою до порушників, ризики нижчі. Але все залежить від вашої ситуації та історії подорожей", — пояснює Христина Житняк.

Тож, якщо ви залишилися в ЄС після завершення дозволеного строку — не зволікайте. Спробуйте легалізувати своє перебування або якнайшвидше поверніться до України.

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