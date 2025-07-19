В яких країнах Європи найнижчі витрати на життя (інфографіка)

Євро на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Європа асоціюється з високими цінами, однак не вся вона є однаково дорогою. У деяких країнах основні витрати, як от комунальні послуги, харчування, транспорт тощо, значно нижчі за середньоєвропейський рівень.

Новини.LIVE дослідили, де в Європі жити найдешевше.

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Найдоступніші країни Європи за витратами на життя

Найдешевшою країною для життя та подорожей, за даними порталу Laure Wanders, є Болгарія. Середня вартість життя, яка охоплює витрати для однієї людини на комунальні послуги, харчування, проїзд та базові послуги, у столиці цієї держави, Софії, становить 800 євро. Це на 54% нижче, ніж, наприклад, у Великій Британії. До того ж у невеликих болгарських містах ця цифра буде ще нижчою.

Також у списку країн, де можна прожити на 1000 євро/місяць і менше:

Румунія — 800 євро/міс.;

Польща — 900 євро/міс.;

Угорщина — 900 євро/міс.;

Хорватія — 1 000 євро/міс.;

Словаччина — 1 000 євро/міс.

На 1100 євро в середньому можна прожити в Словенії, Чехії та Латвії. Трохи більше — 1200 євро — середня вартість життя у великих містах Литви та Португалії. В Італії, щоб покрити основні потреби, знадобиться близько 1500 євро на місяць.

Середня вартість життя в Україні

Згідно зі статистикою Numbeo, для покриття основних витрат (продукти, комунальні послуги, транспорт) середньостатистичній людині в Україні потрібно 20 000 грн, що за актуальним курсом становить близько 400 євро. Однак ця сума не включає витрати на оренду житла.

В яких країнах Європи найнижчі витрати на життя. Графіка: Новини.LIVE

Зарплати в Україні та Європі

Низькі витрати на життя не завжди коректно відображають загальну фінансову ситуацію. Важливо враховувати також співвідношення середньої заробітної плати до щомісячних витрат. У деяких країнах, попри дешевизну товарів і послуг, рівень доходів населення дуже низький, а реальна купівельна спроможність населення залишається обмеженою.

Наприклад, у Болгарії найнижчий рівень погодинної оплати праці серед країн ЄС — менш як 10,6 євро (близько 1 700 євро на місяць до вирахування податків). В решті держав з вищезазначеного списку зарплати такі:

Румунія — 2 000 євро/міс.;

Польща — 2 768 євро/міс.;

Угорщина — 2 256 євро/міс.;

Хорватія — 2 640 євро/міс.;

Словаччина — 2 960 євро/міс.;

Словенія — 4 336 євро/міс.;

Чехія — 2 912 євро/міс.;

Латвія — 2 416 євро/міс.;

Литва — 2 608 євро/міс.;

Португалія — 2 912 євро/міс.;

Італія — 4 944 євро/міс.

Варто врахувати, що після утримання податків громадяни в цих країнах отримують на руки на 30-50% менше.

Якщо ж говорити про середню зарплату в Україні, то у липні 2025 року вона становить 25 000 грн "чистими". Тобто приблизно стільки ж, скільки потрібно середньостатистичному громадянину для покриття основних витрат, якщо він має власне житло.

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