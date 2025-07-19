В каких странах Европы самые низкие расходы на жизнь (инфографика)

Евро на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Европа ассоциируется с высокими ценами, однако не вся она одинаково дорогая. В некоторых странах основные расходы, такие как коммунальные услуги, питание, транспорт и т.д., значительно ниже среднеевропейского уровня.

Новини.LIVE исследовали, где в Европе жить дешевле всего.

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Самой дешевой страной для жизни и путешествий, по данным портала Laure Wanders, является Болгария. Средняя стоимость жизни, которая охватывает расходы для одного человека на коммунальные услуги, питание, проезд и базовые услуги, в столице этого государства, Софии, составляет 800 евро. Это 54% ниже, чем, например, в Великобритании. К тому же в небольших болгарских городах эта цифра будет еще ниже.

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Также в списке стран, где можно прожить на 1 000 евро/месяц и меньше:

Румыния — 800 евро/мес;

Польша — 900 евро/мес;

Венгрия — 900 евро/мес;

Хорватия — 1 000 евро/мес;

Словакия — 1 000 евро/мес.

На 1 100 евро в среднем можно прожить в Словении, Чехии и Латвии. Чуть больше — 1 200 евро — средняя стоимость жизни в крупных городах Литвы и Португалии. В Италии, чтобы покрыть основные потребности, понадобится около 1 500 евро в месяц.

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Средняя стоимость жизни в Украине

Согласно статистике Numbeo, для покрытия основных расходов (продукты, коммунальные услуги, транспорт) среднестатистическому человеку в Украине нужно 20 000 грн, что по актуальному курсу составляет около 400 евро. Однако эта сумма не включает расходы на аренду жилья.

В каких странах Европы самые низкие затраты на жизнь. Графика: Новини.LIVE

Зарплаты в Украине и Европе

Низкие расходы на жизнь не всегда корректно отражают общую финансовую ситуацию. Важно учитывать также соотношение средней заработной платы к ежемесячным расходам. В некоторых странах, несмотря на дешевизну товаров и услуг, уровень доходов населения очень низкий, а реальная покупательная способность населения остается ограниченной.

Например, в Болгарии самый низкий уровень почасовой оплаты труда среди стран ЕС — менее 10,6 евро (около 1 700 евро в месяц до вычета налогов). В остальных государствах из вышеупомянутого списка зарплаты следующие:

Румыния — 2 000 евро/мес;

Польша — 2 768 евро/мес;

Венгрия — 2 256 евро/мес;

Хорватия — 2 640 евро/мес;

Словакия — 2 960 евро/мес;

Словения — 4 336 евро/мес;

Чехия — 2 912 евро/мес;

Латвия — 2 416 евро/мес;

Литва — 2 608 евро/мес;

Португалия — 2 912 евро/мес;

Италия — 4 944 евро/мес.

Стоит учесть, что после удержания налогов граждане в этих странах получают на руки на 30-50% меньше.

Если же говорить о средней зарплате в Украине, то в июле 2025 года она составляет 25 000 грн "чистыми". То есть, примерно столько же, сколько нужно среднестатистическому гражданину для покрытия основных расходов, если он имеет собственное жилье.

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