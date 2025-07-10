Соціальні стандарти — як відрізняється прожитковий мінімум в Україні та ЄС (інфографіка)

Прожитковий мінімум — як оцінюють базові потреби в Україні та ЄС
Прожитковий мінімум — важливий показник, що визначає межу, нижче якої починається бідність. В Україні цю межу впевнено можна вважати далекою від реальності, тоді як у країнах Європейського Союзу вона формується з урахуванням реальних витрат на житло, харчування, транспорт і медицину.
Новини.LIVE порівняли рівень прожиткового мінімуму в Україні та ЄС.
Прожитковий мінімум в Україні
В нашій державі загальний показник прожиткового мінімуму у 2025 році становить 2 920 грн (59,61 в перерахунку на євро). Цієї суми нібито має вистачити для задоволення першочергових потреб кожної людини, як от витрати на харчування, непродовольчі товари та оплату низки послуг, які є невіднятною частиною повсякденного життя.
Крім того, показники ПМ використовуються як базовий орієнтир для визначення та розрахунку деяких соціальних виплат і стандартів:
- пенсій;
- соціальної допомоги;
- податків;
- адміністративних штрафів тощо.
Соціальні стандарти в Україні не відповідають сучасним потребам та не можуть гарантувати гідний рівень життя громадян. Таку думку висловив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в етері "Вечір.LIVE".
"У нас є таке поняття, як прожитковий мінімум. Він зараз становить майже 3 тисяч гривень. Це така категорія, яка взагалі є абстрактною, його не можна так назвати, бо не можна прожити на таку суму. У нас є навіть таке поняття, як фактичний прожитковий мінімум, який в 3,5 раза більше. Але на нього також неможливо прожити, хоча він визначається державою", — зазначив він.
Водночас Гетманцев додав, що наразі у бюджеті немає грошей на серйозне підвищення прожиткового мінімуму.
Прожитковий мінімум в країнах Євросоюзу
Варто зазначити, що цей показник існує лише в декількох країнах ЄС. Зокрема це:
- Чехія — 138,35 євро (3 410 крон);
- Естонія — 200 євро;
- Польща — 237,97 євро (1 010 злотих);
- Словаччина — 273,99 євро;
- Латвія — 430 євро;
- Швеція — 554 євро (6 186 крон);
- Німеччина — 563 євро;
- Італія — 855 євро.
Решта держав використовують інші показники для визначення рівня життя, наприклад, соціальний чи фізіологічний прожитковий мінімум, або ж встановлюють прожитковий мінімум на рівні відсотка від медіанного доходу.
Раніше ми писали, на скільки та коли може зрости прожитковий мінімум в Україні.
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