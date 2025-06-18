Робота в Європі — в яких країнах найвища погодинна зарплата (інфографіка)

Євро на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Мільйони українців виїхали за кордон не лише в пошуках тимчасового захисту через повномасштабне вторгнення Росії, а й з метою заробітку. При виборі країни для перебування головними показниками є економічний добробут, соціальний захист, рівня життя й оплати праці.

Новини.LIVE дослідили рівень оплати праці у різних країнах Європи.

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Погодинна зарплата в країнах Європи

За даними Eurostat, середні погодинні витрати на робочу силу демонструють значний розрив між державами Євросоюзу. Загалом європейські країни можна поділити на чотири групи за рівнем погодинної зарплати.

Найвищі показники — від 50 євро/година — у таких державах:

Люксембург — 55,2 євро/год;

Норвегія — 53,7 євро/год;

Данія — 50,1 євро/год.

Від 30 до 50 євро на годину платять працівникам роботодавці:

Бельгії — 48,2 євро/год;

Нідерландів — 45,2 євро/год;

Австрії — 44,5 євро/год;

Франції — 43,7 євро/год;

Німеччини — 43,4 євро/год;

Ірландії — 42,5 євро/год;

Швеції — 40,3 євро/год;

Фінляндії — 37,7 євро/год;

Італії — 30,9 євро/год.

На погодинну зарплату від 15 до 30 євро можна розраховувати в таких країнах:

Словенія — 27,1 євро/год;

Іспанія — 25,5 євро/год;

Естонія — 19,6 євро/год;

Словаччина — 18,5 євро/год;

Португалія — 18,2 євро/год;

Чехія — 18,2 євро/год;

Польща — 17,3 євро/год;

Греція — 16,7 євро/год;

Хорватія — 16,5 євро/год;

Литва — 16,3 євро/год;

Латвія — 15,1 євро/год.

Найнижчий рівень погодинної оплати праці — менш як 15 євро — продемонстрували:

Угорщина — 14,1 євро/год;

Румунія — 12,5 євро/год;

Болгарія — 10,6 євро/год.

Погодинні зарплати в Європі. Графіка: Новини.LIVE

Фахівці зазначили, що торік, як порівняти з 2023 роком, погодинні витрати на робочу силу на рівні всієї економіки, виражені в євро, зросли на 5,0% у ЄС та на 4,5% у єврозоні.

У єврозоні найбільше зростання зафіксовано в Хорватії (+14,2%), Латвії (+12,1%) і Литві (+10,8%), а найнижче — у Чехії (+1,3%), за якою йдуть Фінляндія (+1,8%) і Люксембург (+2,1%).

У країнах ЄС за межами єврозони погодинні витрати на робочу силу, виражені у національній валюті, зросли у 2024 році у всіх країнах, а найбільше у Румунії (+14,2%), Болгарії (+13,9%), Угорщині (+13,6%) та Польщі (+12,8). Найменше вони зросли у Швеції (+3,6%).

Погодинна зарплата в Україні

За даними Jooble UA, у нашій країні співробітник в середньому заробляє 462 000 грн на рік. Тобто середня ставка заробітної плати становить 38 500 грн на місяць, 9 625 грн на тиждень або 240,63 грн на годину (близько 5 євро). Ця цифра може варіюватися залежно від конкретної професії, досвіду та навичок.

Раніше ми писали, яку мінімалку отримуватимуть українці у червні та коли цей показник можуть підвищити.

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