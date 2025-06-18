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Ценность труда — где в Европе самая высокая почасовая зарплата

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Дата публикации 18 июня 2025 14:10
Работа в Европе — в каких странах самая высокая почасовая зарплата (инфографика)
Евро на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Почасовая зарплата в странах Европы Почасовая зарплата в Украине

Миллионы украинцев выехали за границу не только в поисках временной защиты из-за полномасштабного вторжения России, но и с целью заработка. При выборе страны для пребывания главными показателями являются экономическое благосостояние, социальная защита, уровень жизни и оплаты труда.

Новини.LIVE исследовали уровень оплаты труда в разных странах Европы.

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Почасовая зарплата в странах Европы

По данным Eurostat, средние почасовые расходы на рабочую силу демонстрируют значительный разрыв между государствами Евросоюза. В целом европейские страны можно разделить на четыре группы по уровню почасовой зарплаты.

Самые высокие показатели — от 50 евро/час — в таких государствах:

  • Люксембург — 55,2 евро/час;
  • Норвегия — 53,7 евро/час;
  • Дания — 50,1 евро/час.

От 30 до 50 евро в час платят работникам работодатели:

  • Бельгии — 48,2 евро/час;
  • Нидерландов — 45,2 евро/час;
  • Австрии — 44,5 евро/час;
  • Франции — 43,7 евро/час;
  • Германии — 43,4 евро/час;
  • Ирландии — 42,5 евро/час;
  • Швеции — 40,3 евро/час;
  • Финляндии - 37,7 евро/час;
  • Италии — 30,9 евро/час.

На почасовую зарплату от 15 до 30 евро можно рассчитывать в таких странах:

  • Словения — 27,1 евро/час;
  • Испания — 25,5 евро/час;
  • Эстония — 19,6 евро/час;
  • Словакия — 18,5 евро/час;
  • Португалия — 18,2 евро/час;
  • Чехия — 18,2 евро/час;
  • Польша — 17,3 евро/час;
  • Греция — 16,7 евро/час;
  • Хорватия — 16,5 евро/час;
  • Литва — 16,3 евро/час;
  • Латвия — 15,1 евро/час.

Самый низкий уровень почасовой оплаты труда — менее 15 евро — продемонстрировали:

  • Венгрия — 14,1 евро/час;
  • Румыния — 12,5 евро/час;
  • Болгария — 10,6 евро/час.
Почасовые зарплаты в Европе
Почасовые зарплаты в Европе. Графика: Новини.LIVE

Специалисты отметили, что в прошлом году, в сравнении с 2023 годом, почасовые расходы на рабочую силу на уровне всей экономики, выраженные в евро, выросли на 5,0% в ЕС и на 4,5% в еврозоне.

В еврозоне наибольший рост зафиксирован в Хорватии (+14,2%), Латвии (+12,1%) и Литве (+10,8%), а самый низкий — в Чехии (+1,3%), за которой следуют Финляндия (+1,8%) и Люксембург (+2,1%).

В странах ЕС за пределами еврозоны почасовые расходы на рабочую силу, выраженные в национальной валюте, выросли в 2024 году во всех странах, а больше всего в Румынии (+14,2%), Болгарии (+13,9%), Венгрии (+13,6%) и Польше (+12,8). Меньше всего они выросли в Швеции (+3,6%).

Почасовая зарплата в Украине

По данным Jooble UA, в нашей стране сотрудник в среднем зарабатывает 462 000 грн в год. То есть, средняя ставка заработной платы составляет 38 500 грн в месяц, 9 625 грн в неделю или 240,63 грн в час (около 5 евро). Эта цифра может варьироваться в зависимости от конкретной профессии, опыта и навыков.

Ранее мы писали, какую минималку будут получать украинцы в июне и когда этот показатель могут повысить.

Также узнавайте, кто в Украине зарабатывает меньше всего.

Европейский союз зарплаты работа деньги Европа
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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