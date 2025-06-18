Работа в Европе — в каких странах самая высокая почасовая зарплата (инфографика)

Ценность труда — где в Европе самая высокая почасовая зарплата
Миллионы украинцев выехали за границу не только в поисках временной защиты из-за полномасштабного вторжения России, но и с целью заработка. При выборе страны для пребывания главными показателями являются экономическое благосостояние, социальная защита, уровень жизни и оплаты труда.
Новини.LIVE исследовали уровень оплаты труда в разных странах Европы.
Почасовая зарплата в странах Европы
По данным Eurostat, средние почасовые расходы на рабочую силу демонстрируют значительный разрыв между государствами Евросоюза. В целом европейские страны можно разделить на четыре группы по уровню почасовой зарплаты.
Самые высокие показатели — от 50 евро/час — в таких государствах:
- Люксембург — 55,2 евро/час;
- Норвегия — 53,7 евро/час;
- Дания — 50,1 евро/час.
От 30 до 50 евро в час платят работникам работодатели:
- Бельгии — 48,2 евро/час;
- Нидерландов — 45,2 евро/час;
- Австрии — 44,5 евро/час;
- Франции — 43,7 евро/час;
- Германии — 43,4 евро/час;
- Ирландии — 42,5 евро/час;
- Швеции — 40,3 евро/час;
- Финляндии - 37,7 евро/час;
- Италии — 30,9 евро/час.
На почасовую зарплату от 15 до 30 евро можно рассчитывать в таких странах:
- Словения — 27,1 евро/час;
- Испания — 25,5 евро/час;
- Эстония — 19,6 евро/час;
- Словакия — 18,5 евро/час;
- Португалия — 18,2 евро/час;
- Чехия — 18,2 евро/час;
- Польша — 17,3 евро/час;
- Греция — 16,7 евро/час;
- Хорватия — 16,5 евро/час;
- Литва — 16,3 евро/час;
- Латвия — 15,1 евро/час.
Самый низкий уровень почасовой оплаты труда — менее 15 евро — продемонстрировали:
- Венгрия — 14,1 евро/час;
- Румыния — 12,5 евро/час;
- Болгария — 10,6 евро/час.
Специалисты отметили, что в прошлом году, в сравнении с 2023 годом, почасовые расходы на рабочую силу на уровне всей экономики, выраженные в евро, выросли на 5,0% в ЕС и на 4,5% в еврозоне.
В еврозоне наибольший рост зафиксирован в Хорватии (+14,2%), Латвии (+12,1%) и Литве (+10,8%), а самый низкий — в Чехии (+1,3%), за которой следуют Финляндия (+1,8%) и Люксембург (+2,1%).
В странах ЕС за пределами еврозоны почасовые расходы на рабочую силу, выраженные в национальной валюте, выросли в 2024 году во всех странах, а больше всего в Румынии (+14,2%), Болгарии (+13,9%), Венгрии (+13,6%) и Польше (+12,8). Меньше всего они выросли в Швеции (+3,6%).
Почасовая зарплата в Украине
По данным Jooble UA, в нашей стране сотрудник в среднем зарабатывает 462 000 грн в год. То есть, средняя ставка заработной платы составляет 38 500 грн в месяц, 9 625 грн в неделю или 240,63 грн в час (около 5 евро). Эта цифра может варьироваться в зависимости от конкретной профессии, опыта и навыков.
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