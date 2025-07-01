Суми не вражають — на скільки зростатиме прожитковий мінімум з 2026 року

Гроші на аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Станом на липень 2025 року прожитковий мінімум в Україні залишається без змін — його розмір такий самий, як і у 2024 році. Це означає, що пенсії, соціальні виплати та інші види допомоги, які обраховуються на основі цього показника, поки що не будуть переглядатись.

Про те, яким буде прожитковий мінімум до кінця 2025 року та на скільки його можуть підвищити надалі, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Який прожитковий мінімум закладено на 2025 рік

Це сума, яка має забезпечити людині найнеобхідніше для життя — їжу, одяг, ліки та базові послуги. В Україні він встановлюється окремо для різних категорій громадян. На сьогодні розміри прожиткового мінімуму залишаються такими:

для дітей до 6 років — 2 563 грн;

для працездатних осіб — 3 028 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 196 грн;

для пенсіонерів та осіб з інвалідністю — 2 361 грн.

Останній раз ці суми переглядалися ще 1 січня 2024 року. Загальний показник тоді був встановлений на рівні 2 920 грн.

Чи будуть зміни у майбутньому

Згідно з Бюджетною декларацією на 2026–2028 роки, уряд планує поступове підвищення прожиткового мінімуму з урахуванням інфляції. Очікується, що загальний показник в:

2026 році зросте на 8,6% і становитиме 3 171 грн;

2027 році — зросте на 5,9%, до 3 358 грн;

2028 році — зросте на 5,3%, до 3 536 грн.

Ці зміни стосуватимуться всіх категорій населення. Наприклад, для дітей до 6 років мінімум поступово підвищуватиметься до понад 3 100 грн, для школярів — до майже 3 900 грн, для працездатних — до понад 3 660 грн, а для непрацездатних — до 2 859 грн.

Можливі розміри прожиткового мінімуму у наступні роки. Фото: Скриншот/Додаток до бюджетної декларації на 2026-2028 роки



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Вона й надалі розраховуватиметься як частка від прожиткового мінімуму:

працездатним особам — 60%;

пенсіонерам та людям з інвалідністю — 100%;

дітям — 145% від відповідного мінімального показника для їхнього віку.

Таким чином, попри відсутність змін у 2025 році, наступними роками держава планує поступове зростання соціальних стандартів. Однак, навіть якщо плани буде реалізовано, суттєвого зростання прожиткового мінімуму в Україні очікувати не варто. Щороку його пропонують підвищувати приблизно на 200 грн.

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