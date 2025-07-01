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Новый прожиточный минимум — на сколько и когда изменится сумма

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Дата публикации 1 июля 2025 16:46
Суммы не впечатляют — на сколько будет расти прожиточный минимум с 2026
Деньги на листе бумаги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

По состоянию на июль 2025 года прожиточный минимум в Украине остается без изменений — его размер такой же, как и в 2024 году. Это означает, что пенсии, социальные выплаты и другие виды помощи, которые рассчитываются на основе этого показателя, пока не будут пересматриваться.

О том, каким будет прожиточный минимум до конца 2025 года и на сколько его могут повысить в дальнейшем, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Это сумма, которая должна обеспечить человеку самое необходимое для жизни — еду, одежду, лекарства и базовые услуги. В Украине он устанавливается отдельно для разных категорий граждан. На сегодня размеры прожиточного минимума остаются такими:

  • для детей до 6 лет — 2 563 грн;
  • для трудоспособных лиц — 3 028 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн;
  • для пенсионеров и лиц с инвалидностью — 2 361 грн.

Последний раз эти суммы пересматривались еще 1 января 2024 года. Общий показатель тогда был установлен на уровне 2 920 грн.

Будут ли изменения в будущем

Согласно Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, правительство планирует постепенное повышение прожиточного минимума с учетом инфляции. Ожидается, что общий показатель в:

  • 2026 году вырастет на 8,6% и составит 3 171 грн;
  • 2027 году — вырастет на 5,9%, до 3 358 грн;
  • 2028 году — вырастет на 5,3%, до 3 536 грн.

Эти изменения будут касаться всех категорий населения. Например, для детей до 6 лет минимум постепенно будет повышаться до более 3 100 грн, для школьников — до почти 3 900 грн, для трудоспособных — до более 3 660 грн, а для нетрудоспособных — до 2 859 грн.

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Возможные размеры прожиточного минимума в последующие годы. Фото: Скриншот/Приложение к бюджетной декларации на 2026-2028 годы


Что будет с помощью для малообеспеченных семей

Она и в дальнейшем будет рассчитываться как доля от прожиточного минимума:

  • трудоспособным лицам — 60%;
  • пенсионерам и людям с инвалидностью — 100%;
  • детям — 145% от соответствующего минимального показателя для их возраста.

Таким образом, несмотря на отсутствие изменений в 2025, в последующие годы государство планирует постепенный рост социальных стандартов. Однако, даже если планы будут реализованы, существенного роста прожиточного минимума в Украине ожидать не стоит. Ежегодно его предлагают повышать примерно на 200 грн.

Ранее мы писали, что с начала полномасштабной войны в Украине каждый ребенок нуждается в повышенной заботе. Несмотря на экономические трудности, государство продолжает оказывать различные виды финансовой поддержки украинским детям.

Также мы рассказывали, что тема материального обеспечения в супружеской жизни остается предметом оживленных обсуждений. Особенно актуален вопрос о том, обязан ли муж полностью содержать жену, учитывая то, что современные семейные роли все чаще строятся на принципах равноправия.

выплаты прожиточный минимум деньги соцвыплаты социальная защита
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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