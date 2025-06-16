Мінімалка, прожитковий мінімум та пенсії — до чого готуватись українцям у липні 2025

Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році мінімалку та прожитковий мінімум в Україні вирішили не підвищувати. При цьому пенсії було проіндексовано ще в березні й нового перегляду виплат наразі не заплановано. Однак деякі пенсіонери все ж отримають більше, якщо в липні вони почнуть відповідати певним вимогам.

Про те, що буде з мінімальними зарплатами, прожитковим мінімумом і пенсіями в Україні у липні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Чи зросте мінімалка з 1 липня

З 1 липня 2025 року для українців можуть змінитися розміри мінімальної зарплати. У Верховній Раді зареєстровано альтернативний законопроєкт №13164-1, який пропонує новий підхід до нарахування "мінімалки". Його автори хочуть поступово підвищувати мінімальну заробітну плату, відповідно до реальних витрат громадян.

За словами ініціаторів, сьогоднішній рівень мінімалки не відповідає реальним потребам. Наприклад, у березні 2025 року фактичний прожитковий мінімум перевищив 10 800 грн, тоді як мінімальна зарплата покривала лише 74% цієї суми. Це, на думку авторів, порушує Конституцію, яка забороняє погіршення соціальних стандартів.

У разі ухвалення закону мінімальна зарплата почне зростати вже з липня 2025 року, але чи це все ж відбудеться, наразі невідомо. Також є попередні прогнози Мінфіну на найближчі роки:

з 1 січня 2026 року — 8 688 грн;

з 1 січня 2027 року — 9 374 грн;

з 1 січня 2028 року — 10 059 грн.

Однак остаточні цифри затвердять під час ухвалення держбюджету на відповідні роки.

Надбавки до пенсій з липня

У липні 2025 року передбачено підвищення пенсій для людей віком від 70 років, якщо їх щомісячна пенсія не перевищує 10 340,35 грн. Розмір доплат становитиме:

300 грн — для людей віком від 70 до 74 років;

456 грн — для пенсіонерів від 75 до 79 років;

570 грн — для тих, кому вже виповнилося 80 років.

Що буде з прожитковим мінімумом

Прожитковий мінімум — це сума, якої має вистачити на базові потреби: їжу, ліки, комунальні послуги. Зараз його розміри такі:

для пенсіонерів — 2 361 грн;

для дітей до 6 років — 2 563 грн;

для дітей 6–18 років — 3 196 грн;

для працездатних осіб — 3 028 грн.

Наразі уряд не планує підвищення прожиткового мінімуму. Проте можливий перегляд ситуації після першого півріччя 2025 року. Якщо економіка стабілізується, розмір "прожиткового" можуть збільшити, що вплине й на соціальні виплати, пенсії, аліменти, допомогу малозабезпеченим тощо.

Раніше ми писали, що рівень доходів громадян України та жителів Німеччини суттєво різниться. Найбільш помітна ця різниця у показниках мінімальних пенсій. Тому, коли німцям повідомили про розміри українських виплат, багато хто з них щиро здивувався.

Також ми розповідали, що починаючи з 1 липня 2025 року в Україні стартує новий проєкт підтримки вразливих категорій громадян — базова соціальна допомога (БСД). Йдеться про експериментальну програму, яка діятиме щонайменше до 1 липня 2027 року. Максимальна сума допомоги для однієї людини становитиме 4 500 гривень.