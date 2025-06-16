50 євро на місяць — як німці реагують на мінімальну пенсію в Україні

Жінка отримує пенсію. Фото: УНІАН

Доходи українців та мешканців Німеччини доволі сильно відрізняються. Особливо суттєво цей розрив відчувається у розмірах мінімальних пенсій. А тому, коли німцям назвали суми виплат українців, це викликало у них подив та нерозуміння того, як можна прожити на таку мізерну суму.

Відео з тим, як німці реагують на мінімальну пенсію в Україні, можна побачити в Instagram.

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Як відрізняються мінімальні пенсії в Україні та Німеччині

Мінімальні виплати в Україні вражають німців — і не в позитивному сенсі. Коли їм назвали, скільки отримують українські пенсіонери, це викликало щире здивування. Станом на 1 квітня 2025 року, за даними Пенсійного фонду України, в країні проживає понад 10 мільйонів пенсіонерів, з яких майже 3 мільйони все ще працюють.

Середня пенсія в Україні на початку квітня становила 6 341 грн. Ті, хто продовжує працювати після виходу на пенсію, отримують трохи більше — в середньому 6 863 грн. Однак більшість пенсіонерів — 56,5%, живуть на менше ніж 5 000 грн на місяць. Зокрема:

3,8% отримують до 3 000 грн,

32,3% — від 3 001 до 4 000 грн,

20,4% — від 4 001 до 5 000 грн.

Мінімальний розмір пенсії за віком в Україні у 2025 році становить 2 361 грн (близько 50 євро за нинішнім курсом). Для порівняння у Німеччині:

мінімальна пенсія — 520 євро (майже 25 000 грн);

середня пенсія складає приблизно 1 400 євро (майже 67 000 грн).

Там пенсійну систему побудовано на внесках працюючих громадян, які забезпечують виплати для людей похилого віку. Цю модель свого часу першою у світі запровадила саме Німеччина й Україна використовує схожий принцип.

Як реагують німці на мінімальні пенсії в Україні

Не дивно, що коли німців запитали, скільки на їхню думку отримують пенсіонери в Україні, декілька людей припустили, що це — 1 000 євро. Однак ці цифри виявились далекими від реальності.

Ще декілька опитаних назвали менші суми — 300-200 євро. Однак їм повідомили, що мінімальні пенсії в Україні ще менші, тоді на обличчях німців з'явилось щире здивування.

Дізнавшись, що сума становить всього 50 євро, німці, що брали участь в опитуванні, відмовлялись вірити. Дехто навіть сказав, що на таку суму нереально прожити.

Раніше ми писали, що частина українців має можливість дострокового виходу на пенсію за вислугу років, не чекаючи досягнення 60-річного віку. Це стосується представників професій зі складними умовами праці — зокрема, військовослужбовців, працівників рятувальних служб, педагогів та професійних спортсменів.

Також ми розповідали, що на розмір пенсійного забезпечення та своєчасність його нарахування впливає не лише тривалість трудового стажу чи величина заробітної плати, а й точність та актуальність інформації, що зберігається в базах Пенсійного фонду України. Зміни у життєвих або соціальних обставинах пенсіонера можуть суттєво позначитися на обчисленні виплат.