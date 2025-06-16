Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Мінімальна пенсія в Україні — як реагують німці, коли чують суму

Мінімальна пенсія в Україні — як реагують німці, коли чують суму

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 05:45
50 євро на місяць — як німці реагують на мінімальну пенсію в Україні
Жінка отримує пенсію. Фото: УНІАН
Ключові моменти Як відрізняються мінімальні пенсії в Україні та Німеччині Як реагують німці на мінімальні пенсії в Україні

Доходи українців та мешканців Німеччини доволі сильно відрізняються. Особливо суттєво цей розрив відчувається у розмірах мінімальних пенсій. А тому, коли німцям назвали суми виплат українців, це викликало у них подив та нерозуміння того, як можна прожити на таку мізерну суму.

Відео з тим, як німці реагують на мінімальну пенсію в Україні, можна побачити в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Як відрізняються мінімальні пенсії в Україні та Німеччині

Мінімальні виплати в Україні вражають німців — і не в позитивному сенсі. Коли їм назвали, скільки отримують українські пенсіонери, це викликало щире здивування. Станом на 1 квітня 2025 року, за даними Пенсійного фонду України, в країні проживає понад 10 мільйонів пенсіонерів, з яких майже 3 мільйони все ще працюють.

Середня пенсія в Україні на початку квітня становила 6 341 грн. Ті, хто продовжує працювати після виходу на пенсію, отримують трохи більше — в середньому 6 863 грн. Однак більшість пенсіонерів — 56,5%, живуть на менше ніж 5 000 грн на місяць. Зокрема:

  • 3,8% отримують до 3 000 грн,
  • 32,3% — від 3 001 до 4 000 грн,
  • 20,4% — від 4 001 до 5 000 грн.

Мінімальний розмір пенсії за віком в Україні у 2025 році становить 2 361 грн (близько 50 євро за нинішнім курсом). Для порівняння у Німеччині:

  • мінімальна пенсія — 520 євро (майже 25 000 грн);
  • середня пенсія складає приблизно 1 400 євро (майже 67 000 грн). 

Там пенсійну систему побудовано на внесках працюючих громадян, які забезпечують виплати для людей похилого віку. Цю модель свого часу першою у світі запровадила саме Німеччина й Україна використовує схожий принцип.

Як реагують німці на мінімальні пенсії в Україні

Не дивно, що коли німців запитали, скільки на їхню думку отримують пенсіонери в Україні, декілька людей припустили, що це — 1 000 євро. Однак ці цифри виявились далекими від реальності.

Ще декілька опитаних назвали менші суми — 300-200 євро. Однак їм повідомили, що мінімальні пенсії в Україні ще менші, тоді на обличчях німців з'явилось щире здивування. 

Дізнавшись, що сума становить всього 50 євро, німці, що брали участь в опитуванні, відмовлялись вірити. Дехто навіть сказав, що на таку суму нереально прожити. 

Раніше ми писали, що частина українців має можливість дострокового виходу на пенсію за вислугу років, не чекаючи досягнення 60-річного віку. Це стосується представників професій зі складними умовами праці — зокрема, військовослужбовців, працівників рятувальних служб, педагогів та професійних спортсменів.

Також ми розповідали, що на розмір пенсійного забезпечення та своєчасність його нарахування впливає не лише тривалість трудового стажу чи величина заробітної плати, а й точність та актуальність інформації, що зберігається в базах Пенсійного фонду України. Зміни у життєвих або соціальних обставинах пенсіонера можуть суттєво позначитися на обчисленні виплат.

Німеччина виплати пенсії гроші пенсіонери
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації