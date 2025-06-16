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Главная Экономика Минимальная пенсия в Украине — как реагируют немцы на эту суму

Минимальная пенсия в Украине — как реагируют немцы на эту суму

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 05:45
50 евро в месяц — как немцы реагируют на минимальную пенсию в Украине
Женщина получает пенсию. Фото: УНИАН
Ключові моменти Как отличаются минимальные пенсии в Украине и Германии Как реагируют немцы на минимальные пенсии в Украине

Доходы украинцев и жителей Германии довольно сильно отличаются. Особенно существенно этот разрыв ощущается в размерах минимальных пенсий. Поэтому, когда немцам назвали суммы выплат украинцев, это вызвало у них удивление и непонимание того, как можно прожить на такую мизерную сумму.

Видео с тем, как немцы реагируют на минимальную пенсию в Украине, можно увидеть в Instagram.

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Как отличаются минимальные пенсии в Украине и Германии

Минимальные выплаты в Украине поражают немцев — и не в положительном смысле. Когда им назвали, сколько получают украинские пенсионеры, это вызвало искреннее удивление. По состоянию на 1 апреля 2025 года, по данным Пенсионного фонда Украины, в стране проживает более 10 миллионов пенсионеров, из которых почти 3 миллиона все еще работают.

Средняя пенсия в Украине в начале апреля составляла 6 341 грн. Те, кто продолжает работать после выхода на пенсию, получают чуть больше — в среднем 6 863 грн. Однако большинство пенсионеров — 56,5%, живут на менее чем 5 000 грн в месяц. В частности:

  • 3,8% получают до 3 000 грн,
  • 32,3% — от 3 001 до 4 000 грн,
  • 20,4% — от 4 001 до 5 000 грн.

Минимальный размер пенсии по возрасту в Украине в 2025 году составляет 2 361 грн (около 50 евро по нынешнему курсу). Для сравнения в Германии:

  • минимальная пенсия — 520 евро (почти 25 000 грн);
  • средняя пенсия составляет примерно 1 400 евро (почти 67 000 грн).

Там пенсионная система построена на взносах работающих граждан, которые обеспечивают выплаты для пожилых людей. Эту модель в свое время первой в мире ввела именно Германия и Украина использует похожий принцип.

Как реагируют немцы на минимальные пенсии в Украине

Неудивительно, что когда немцев спросили, сколько по их мнению получают пенсионеры в Украине, несколько человек предположили, что это — 1 000 евро. Однако эти цифры оказались далекими от реальности.

Еще несколько опрошенных назвали меньшие суммы — 300-200 евро. Однако им сообщили, что минимальные пенсии в Украине еще меньше, тогда на лицах немцев появилось искреннее удивление.

Узнав, что сумма составляет всего 50 евро, немцы, участвовавшие в опросе, отказывались верить. Некоторые даже сказали, что на такую сумму нереально прожить. 

Ранее мы писали, что часть украинцев имеет возможность досрочного выхода на пенсию за выслугу лет, не дожидаясь достижения 60-летнего возраста. Это касается представителей профессий со сложными условиями труда — в частности, военнослужащих, работников спасательных служб, педагогов и профессиональных спортсменов.

Также мы рассказывали, что на размер пенсионного обеспечения и своевременность его начисления влияет не только продолжительность трудового стажа или величина заработной платы, но и точность и актуальность информации, хранящейся в базах Пенсионного фонда Украины. Изменения в жизненных или социальных обстоятельствах пенсионера могут существенно сказаться на исчислении выплат.

Германия выплаты пенсии деньги пенсионеры
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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