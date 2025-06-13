Пенсії в Україні — кому доведеться повернути частину виплат

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Розмір пенсій громадян та своєчасність виплат залежать не лише від трудового стажу чи заробітку, а й від актуальності даних, які зберігаються в Пенсійному фонді України. Будь-які зміни в особистих чи соціальних обставинах пенсіонера можуть впливати на розрахунок пенсійних виплат.

Які дані необхідно оновлювати, щоб уникнути помилок у нарахуваннях та необхідності повертати надмірно виплачені кошти, пояснили фахівці Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області.

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Розмір пенсійних виплат, крім основних, як от стаж і зарплата, залежить і від багатьох інших обставин. Якщо ПФУ не має даних про їхні зміни, можливе нарахування і виплата зайвих коштів, які пенсіонеру неодмінно доведеться повертати.

Про які обставини необхідно повідомляти ПФУ

Пенсіонер особисто, звернувшись до найближчого сервісного центру, або дистанційно — подавши відповідну заяву через особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду, має повідомити про:

Зміну місця проживання — встановлені спеціальні надбавки при виїзді в іншу місцевість можуть бути припинені. Зміну статусу — наприклад, позбавлення статусу ветерана війни певної категорії. Зміну обставин, які є правовою підставою призначення особливого виду пенсії — наприклад, за умови працевлаштування пенсіонера, який отримує надбавку на утримання дитини до 18 років. Працевлаштування — якщо пенсіонер, який отримує пенсію за вислугу років, йде на роботу за спеціальністю, що дає право на призначення такого виду пенсії (у цьому випадку виплата пенсії за вислугу років припиняється). Працевлаштування (звільнення)або зайняття (припинення) підприємницькою діяльністю — до пенсії можуть встановлювати певні доплати, надбавки чи підвищення, які передбачені тільки незайнятим пенсіонерам.

Переплату пенсійних виплат можуть спричинити й інші обставини. Наприклад, якщо роботодавець надав неправдиві відомості про розмір заробітної плати чи тривалість стажу працівника.

У відомстві наголосили, що суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або ж подання роботодавцем неправдивих даних про працівника, відповідно до закону можуть бути повернуті добровільно або ж стягуються на підставі рішень органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку.

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