Пенсії в Україні — кому доведеться повернути частину виплат

Пенсії в Україні — яка помилка може коштувати частини виплат
Розмір пенсій громадян та своєчасність виплат залежать не лише від трудового стажу чи заробітку, а й від актуальності даних, які зберігаються в Пенсійному фонді України. Будь-які зміни в особистих чи соціальних обставинах пенсіонера можуть впливати на розрахунок пенсійних виплат.
Які дані необхідно оновлювати, щоб уникнути помилок у нарахуваннях та необхідності повертати надмірно виплачені кошти, пояснили фахівці Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області.
Розмір пенсійних виплат, крім основних, як от стаж і зарплата, залежить і від багатьох інших обставин. Якщо ПФУ не має даних про їхні зміни, можливе нарахування і виплата зайвих коштів, які пенсіонеру неодмінно доведеться повертати.
Про які обставини необхідно повідомляти ПФУ
Пенсіонер особисто, звернувшись до найближчого сервісного центру, або дистанційно — подавши відповідну заяву через особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду, має повідомити про:
- Зміну місця проживання — встановлені спеціальні надбавки при виїзді в іншу місцевість можуть бути припинені.
- Зміну статусу — наприклад, позбавлення статусу ветерана війни певної категорії.
- Зміну обставин, які є правовою підставою призначення особливого виду пенсії — наприклад, за умови працевлаштування пенсіонера, який отримує надбавку на утримання дитини до 18 років.
- Працевлаштування — якщо пенсіонер, який отримує пенсію за вислугу років, йде на роботу за спеціальністю, що дає право на призначення такого виду пенсії (у цьому випадку виплата пенсії за вислугу років припиняється).
- Працевлаштування (звільнення)або зайняття (припинення) підприємницькою діяльністю — до пенсії можуть встановлювати певні доплати, надбавки чи підвищення, які передбачені тільки незайнятим пенсіонерам.
Переплату пенсійних виплат можуть спричинити й інші обставини. Наприклад, якщо роботодавець надав неправдиві відомості про розмір заробітної плати чи тривалість стажу працівника.
У відомстві наголосили, що суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або ж подання роботодавцем неправдивих даних про працівника, відповідно до закону можуть бути повернуті добровільно або ж стягуються на підставі рішень органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку.
Раніше ми писали, що деяким українцям може бути вигідно змінити тип отримуваної пенсії, та пояснювали, як правильно це зробити у 2025 році.
Також дізнавайтеся про дієві способи збільшення пенсій.
Читайте Новини.LIVE!