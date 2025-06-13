Пенсии в Украине — кому придется вернуть часть выплат

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Размер пенсий граждан и своевременность выплат зависят не только от трудового стажа или заработка, но и от актуальности данных, которые хранятся в Пенсионном фонде Украины. Любые изменения в личных или социальных обстоятельствах пенсионера могут влиять на расчет пенсионных выплат.

Какие данные необходимо обновлять, чтобы избежать ошибок в начислениях и необходимости возвращать излишне выплаченные средства, объяснили специалисты Главного управления Пенсионного фонда Украины в Волынской области.

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Размер пенсионных выплат, кроме основных, таких как стаж и зарплата, зависит и от многих других обстоятельств. Если ПФУ не имеет данных об их изменениях, возможно начисление и выплата лишних средств, которые пенсионеру непременно придется возвращать.

О каких обстоятельствах необходимо сообщать ПФУ

Пенсионер лично, обратившись в ближайший сервисный центр, или дистанционно — подав соответствующее заявление через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда, должен сообщить о:

Смене места жительства — установленные специальные надбавки при выезде в другую местность могут быть прекращены. Изменение статуса — например, лишение статуса ветерана войны определенной категории. Изменение обстоятельств, которые являются правовым основанием назначения особого вида пенсии — например, при условии трудоустройства пенсионера, который получает надбавку на содержание ребенка до 18 лет. Трудоустройство — если пенсионер, получающий пенсию за выслугу лет, идет на работу по специальности, дающей право на назначение такого вида пенсии (в этом случае выплата пенсии за выслугу лет прекращается). Трудоустройство (увольнение) или занятие (прекращение) предпринимательской деятельностью — к пенсии могут устанавливать определенные доплаты, надбавки или повышения, которые предусмотрены только незанятым пенсионерам.

Переплату пенсионных выплат могут повлечь и другие обстоятельства. Например, если работодатель предоставил ложные сведения о размере заработной платы или продолжительности стажа работника.

В ведомстве отметили, что суммы пенсий, выплаченные излишне в результате злоупотреблений со стороны пенсионера или представления работодателем ложных данных о работнике, в соответствии с законом могут быть возвращены добровольно или же взимаются на основании решений органов Пенсионного фонда или в судебном порядке.

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