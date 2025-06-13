Пенсии в Украине — кому придется вернуть часть выплат

Пенсии в Украине — какая ошибка может стоить части выплат
Размер пенсий граждан и своевременность выплат зависят не только от трудового стажа или заработка, но и от актуальности данных, которые хранятся в Пенсионном фонде Украины. Любые изменения в личных или социальных обстоятельствах пенсионера могут влиять на расчет пенсионных выплат.
Какие данные необходимо обновлять, чтобы избежать ошибок в начислениях и необходимости возвращать излишне выплаченные средства, объяснили специалисты Главного управления Пенсионного фонда Украины в Волынской области.
Размер пенсионных выплат, кроме основных, таких как стаж и зарплата, зависит и от многих других обстоятельств. Если ПФУ не имеет данных об их изменениях, возможно начисление и выплата лишних средств, которые пенсионеру непременно придется возвращать.
О каких обстоятельствах необходимо сообщать ПФУ
Пенсионер лично, обратившись в ближайший сервисный центр, или дистанционно — подав соответствующее заявление через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда, должен сообщить о:
- Смене места жительства — установленные специальные надбавки при выезде в другую местность могут быть прекращены.
- Изменение статуса — например, лишение статуса ветерана войны определенной категории.
- Изменение обстоятельств, которые являются правовым основанием назначения особого вида пенсии — например, при условии трудоустройства пенсионера, который получает надбавку на содержание ребенка до 18 лет.
- Трудоустройство — если пенсионер, получающий пенсию за выслугу лет, идет на работу по специальности, дающей право на назначение такого вида пенсии (в этом случае выплата пенсии за выслугу лет прекращается).
- Трудоустройство (увольнение) или занятие (прекращение) предпринимательской деятельностью — к пенсии могут устанавливать определенные доплаты, надбавки или повышения, которые предусмотрены только незанятым пенсионерам.
Переплату пенсионных выплат могут повлечь и другие обстоятельства. Например, если работодатель предоставил ложные сведения о размере заработной платы или продолжительности стажа работника.
В ведомстве отметили, что суммы пенсий, выплаченные излишне в результате злоупотреблений со стороны пенсионера или представления работодателем ложных данных о работнике, в соответствии с законом могут быть возвращены добровольно или же взимаются на основании решений органов Пенсионного фонда или в судебном порядке.
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