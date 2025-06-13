Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Менше грошей для пенсіонерів — за що штрафує ПФУ у 2025

Менше грошей для пенсіонерів — за що штрафує ПФУ у 2025

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 05:45
Пенсіонерів можуть оштрафувати — у кого виплати різко зменшаться у 2025
Жінка похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Про які зміни потрібно повідомляти ПФУ Як зменшуються виплати у пенсіонерів на повному державному утриманні

Пенсіонери повинні повідомляти про всі зміни, які можуть вплинути на розмір або виплату пенсії. Якщо цього не зробити вчасно людина може бути "оштрафована".

Про те, чому у пенсіонерів можуть утримувати частину їх виплат, пояснили на сайті Пенсійного фонду України.

Реклама
Читайте також:

Про які зміни потрібно повідомляти ПФУ

Згідно зі статтею 16 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", звернутись до ПФУ потрібно у разі:

  • зміни місця реєстрації;
  • зміни прізвища, імені чи по батькові;
  • отримання нового податкового номера;
  • влаштування на роботу або звільнення;
  • отримання ID-картки замість старого паспорта;
  • оформлення нового паспорта через втрату старого.

На повідомлення про такі зміни пенсіонеру дається 10 днів. Якщо цього не зробити, а пенсія через це була нарахована у завищеному розмірі, ПФУ може утримувати до 20% щомісячно до повернення надлишкової суми.

Як зменшуються виплати у пенсіонерів на повному державному утриманні

Пенсіонери, які живуть у державних закладах (інтернаті, будинку для людей похилого віку тощо) і перебувають на повному утриманні держави — отримують лише 25% своєї пенсії. 

Якщо в пенсіонера є непрацездатні родичі (наприклад, діти або батьки, які є інвалідами чи пенсіонерами), частину пенсії можуть перераховувати їм — до 50% загальної суми. Решту, за заявою пенсіонера, перераховують на рахунок установи, де він проживає, для покращення умов проживання.

Рішення про виплату частини пенсії родичам приймає ПФУ на підставі заяви людини похилого віку. Якщо на утриманні кілька осіб — 50% пенсії ділиться між ними порівну. Якщо щомісячні виплати перевищують вартість утримання в закладі, пенсіонеру можуть виплачувати різницю.

Раніше ми писали, що у 2025 році підвищення мінімальної пенсії для громадян України не передбачається. Крім того, залишиться без змін і мінімальний розмір заробітної плати, від якого залежить гарантований рівень пенсійних виплат для осіб із повним трудовим стажем.

Також ми розповідали, що окремі групи населення мають право на дострокове оформлення пенсії. Наприклад, вийти на пенсію у 55 років можуть ті, хто має щонайменше 10 років трудового стажу в умовах, шкідливих для здоров’я.

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери штрафи
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації