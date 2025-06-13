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Главная Экономика Меньше денег для пенсионеров — за что штрафует ПФУ в 2025

Меньше денег для пенсионеров — за что штрафует ПФУ в 2025

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Дата публикации 13 июня 2025 05:45
Пенсионеров могут оштрафовать — у кого выплаты резко уменьшатся в 2025
Пожилая женщина на улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти О каких изменениях нужно сообщать ПФУ Как уменьшаются выплаты у пенсионеров на полном государственном содержании

Пенсионеры должны сообщать обо всех изменениях, которые могут повлиять на размер или выплату пенсии. Если этого не сделать вовремя человек может быть "оштрафован".

О том, почему у пенсионеров могут удерживать часть их выплат, объяснили на сайте Пенсионного фонда Украины.

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О каких изменениях нужно сообщать ПФУ

Согласно статье 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", обратиться в ПФУ нужно в случае:

  • изменения места регистрации;
  • изменения фамилии, имени или отчества;
  • получения нового налогового номера;
  • устройства на работу или увольнения;
  • получения ID-карты вместо старого паспорта;
  • оформление нового паспорта из-за потери старого.

На уведомление о таких изменениях пенсионеру дается 10 дней. Если этого не сделать, а пенсия из-за этого была начислена в завышенном размере, ПФУ может удерживать до 20% ежемесячно до возврата избыточной суммы.

Как уменьшаются выплаты у пенсионеров на полном государственном содержании

Пенсионеры, которые живут в государственных учреждениях (интернате, доме престарелых и т.д.) и находятся на полном содержании государства — получают лишь 25% своей пенсии.

Если у пенсионера есть нетрудоспособные родственники (например, дети или родители, которые являются инвалидами или пенсионерами), часть пенсии могут перечислять им — до 50% общей суммы. Остальное, по заявлению пенсионера, перечисляют на счет учреждения, где он проживает, для улучшения условий проживания.

Решение о выплате части пенсии родственникам принимает ПФУ на основании заявления пожилого человека. Если на иждивении несколько человек — 50% пенсии делится между ними поровну. Если ежемесячные выплаты превышают стоимость содержания в учреждении, пенсионеру могут выплачивать разницу.

Ранее мы писали, что в 2025 году повышение минимальной пенсии для граждан Украины не предвидится. Кроме того, останется без изменений и минимальный размер заработной платы, от которого зависит гарантированный уровень пенсионных выплат для лиц с полным трудовым стажем.

Также мы рассказывали, что отдельные группы населения имеют право на досрочное оформление пенсии. Например, выйти на пенсию в 55 лет могут те, кто имеет не менее 10 лет трудового стажа в условиях, вредных для здоровья.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры штрафы
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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