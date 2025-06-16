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Главная Экономика Минималка, пенсии и прожиточный минимум — что изменится в июле

Минималка, пенсии и прожиточный минимум — что изменится в июле

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 11:10
Минималка, прожиточный минимум и пенсии — к чему готовиться украинцам в июле 2025 года
Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Вырастет ли минималка с 1 июля Надбавки к пенсиям с июля Что будет с прожиточным минимумом

В 2025 году минималку и прожиточный минимум в Украине решили не повышать. При этом пенсии были проиндексированы еще в марте и нового пересмотра выплат пока не запланировано. Однако некоторые пенсионеры все же получат больше, если в июле они начнут соответствовать определенным требованиям.

О том, что будет с минимальными зарплатами, прожиточным минимумом и пенсиями в Украине в июле 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Вырастет ли минималка с 1 июля

С 1 июля 2025 года для украинцев могут измениться размеры минимальной зарплаты. В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект №13164-1, который предлагает новый подход к начислению "минималки". Его авторы хотят постепенно повышать минимальную заработную плату, в соответствии с реальными расходами граждан.

По словам инициаторов, сегодняшний уровень минималки не соответствует реальным потребностям. Например, в марте 2025 года фактический прожиточный минимум превысил 10 800 грн, тогда как минимальная зарплата покрывала лишь 74% этой суммы. Это, по мнению авторов, нарушает Конституцию, которая запрещает ухудшение социальных стандартов.

В случае принятия закона минимальная зарплата начнет расти уже с июля 2025 года, но произойдет ли это, все же пока неизвестно. Также есть предварительные прогнозы Минфина на ближайшие годы:

  • с 1 января 2026 года — 8 688 грн;
  • с 1 января 2027 года — 9 374 грн;
  • с 1 января 2028 года — 10 059 грн.

Однако окончательные цифры утвердят при принятии госбюджета на соответствующие годы.

Надбавки к пенсиям с июля

В июле 2025 года предусмотрено повышение пенсий для людей в возрасте от 70 лет, если их ежемесячная пенсия не превышает 10 340,35 грн. Размер доплат будет составлять:

  • 300 грн — для людей в возрасте от 70 до 74 лет;
  • 456 грн — для пенсионеров от 75 до 79 лет;
  • 570 грн — для тех, кому уже исполнилось 80 лет.

Что будет с прожиточным минимумом

Прожиточный минимум — это сумма, которой должно хватить на базовые потребности: еду, лекарства, коммунальные услуги. Сейчас его размеры следующие:

  • для пенсионеров — 2 361 грн;
  • для детей до 6 лет — 2 563 грн;
  • для детей 6-18 лет — 3 196 грн;
  • для трудоспособных лиц — 3 028 грн.

Сейчас правительство не планирует повышение прожиточного минимума. Однако возможен пересмотр ситуации после первого полугодия 2025 года. Если экономика стабилизируется, размер "прожиточного" могут увеличить, что повлияет и на социальные выплаты, пенсии, алименты, помощь малообеспеченным и т.д.

Ранее мы писали, что уровень доходов граждан Украины и жителей Германии существенно отличается. Наиболее заметна эта разница в показателях минимальных пенсий. Поэтому, когда немцам сообщили о размерах украинских выплат, многие из них искренне удивились.

Также мы рассказывали, что начиная с 1 июля 2025 года в Украине стартует новый проект поддержки уязвимых категорий граждан — базовая социальная помощь (БСД). Речь идет об экспериментальной программе, которая будет действовать как минимум до 1 июля 2027 года. Максимальная сумма помощи для одного человека составит 4 500 гривен.

зарплаты выплаты пенсии прожиточный минимум деньги минимальная зарплата
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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