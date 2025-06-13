Нова базова соцдопомога — деяким українцям відмовлять у виплатах

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні вже з 1 липня буде запроваджено перший етап виплати нової базової соціальної допомоги для вразливих категорій населення. Цей формат об'єднує кілька соціальних виплат в одну. Однак деякі українці не зможуть перейти на нову соцдопомогу.

За яких обставин виплати не призначатимуть, розповіли юристи "Гончаренко центру".

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На нову базову соціальну допомогу з 1 липня зможуть претендувати:

малозабезпечені сім’ї;

самотні матері;

багатодітні сім’ї;

діти, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

А з 1 жовтня стартує другий етап проєкту, в межах якого таку базову соціальну допомогу зможуть отримувати особи, які підпадають під інші критерії вразливості.

Нова допомога надається терміном на шість місяців із можливістю автоматичного продовження.

Хто не зможе перейти на базову соцдопомогу

Виплати не призначать у шести випадках:

У сім’ї є працездатні люди (від 18 до 60 років), які не працювали, не навчались, не служили, не шукали роботу більше ніж 3 місяці протягом періоду, за який враховуються доходи. Однак є винятки — якщо особа втратила працездатність, сплатила ЄСВ самостійно, доглядала за дитиною до 3-х років/людиною з інвалідністю тощо. Хтось із сім’ї за 12 місяців до звернення або під час отримання допомоги зробив велику покупку (на понад 100 000 грн). За останній рік хтось з сім’ї купував валюту або банківські метали (крім валюти від благодійників або для лікування/навчання) на суму понад 100 000 грн. На 1 число місяця, з якого призначається або виплачується допомога, в особи є депозити у банку або облігації внутрішньої державної позики на суму понад 100 тис. грн. Родина має другу квартиру або будинок (крім житла, що розташоване у зоні бойових дій, на окупованій території, знищене або пошкоджене через війну). Також не враховується житло сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування, житло в гуртожитку, спільна власність (якщо вона не здається в оренду). На момент звернення у сім’ї є більше одного автомобіля чи іншого транспорту, який потрібно реєструвати, і йому менш як 15 років з дати випуску. Це правило не стосується мопедів, причепів, а також транспортних засобів, отриманих безплатно, придбаних на пільгових умовах, оголошених в розшук або знищених.

Якщо при зверненні за наданням соціальної допомоги особа не зазначить про якісь обставини зі списку вище, а потім при отриманні інформації з реєстрів фахівці про них дізнаються, допомогу буде припинено, а отримані кошти доведеться повертати.

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