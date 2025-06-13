Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Новая базовая соцпомощь — кто не сможет получить выплаты

Новая базовая соцпомощь — кто не сможет получить выплаты

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 14:11
Новая базовая соцпомощь — некоторым украинцам откажут в выплатах
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Кому будут платить базовую соцпомощь Кто не сможет перейти на базовую соцпомощь

В Украине уже с 1 июля будет введен первый этап выплаты новой базовой социальной помощи для уязвимых категорий населения. Этот формат объединяет несколько социальных выплат в одну. Однако некоторые украинцы не смогут перейти на новую соцпомощь.

При каких обстоятельствах выплаты не будут назначать, рассказали юристы "Гончаренко центра".

Реклама
Читайте также:

Кому будут платить базовую соцпомощь

На новую базовую социальную помощь с 1 июля смогут претендовать:

  • малообеспеченные семьи;
  • одинокие матери;
  • многодетные семьи;
  • дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.

А с 1 октября стартует второй этап проекта, в рамках которого такую базовую социальную помощь смогут получать лица, которые подпадают под другие критерии уязвимости.

Новая помощь предоставляется сроком на шесть месяцев с возможностью автоматического продления.

Кто не сможет перейти на базовую соцпомощь

Выплаты не назначат в шести случаях:

  1. В семье есть трудоспособные люди (от 18 до 60 лет), которые не работали, не учились, не служили, не искали работу более 3 месяцев в течение периода, за который учитываются доходы. Однако есть исключения — если лицо потеряло трудоспособность, уплатило ЕСВ самостоятельно, ухаживало за ребенком до 3-х лет/человеком с инвалидностью и т.д.
  2. Кто-то из семьи за 12 месяцев до обращения или во время получения помощи сделал крупную покупку (более чем на 100 000 грн).
  3. За последний год кто-то из семьи покупал валюту или банковские металлы (кроме валюты от благотворителей или для лечения/учебы) на сумму более 100 000 грн.
  4. На 1 число месяца, с которого назначается или выплачивается пособие, у лица есть депозиты в банке или облигации внутреннего государственного займа на сумму более 100 тыс. грн.
  5. Семья имеет вторую квартиру или дом (кроме жилья, расположенного в зоне боевых действий, на оккупированной территории, уничтоженное или поврежденное из-за войны). Также не учитывается жилье сироты/ребенка, лишенного родительской опеки, жилье в общежитии, совместная собственность (если она не сдается в аренду).
  6. На момент обращения в семье есть более одного автомобиля или другого транспорта, который нужно регистрировать, и ему менее 15 лет с даты выпуска. Это правило не касается мопедов, прицепов, а также транспортных средств, полученных бесплатно, приобретенных на льготных условиях, объявленных в розыск или уничтоженных.

Если при обращении за предоставлением социальной помощи лицо не укажет о каких-то обстоятельствах из списка выше, а потом при получении информации из реестров специалисты о них узнают, помощь будет прекращена, а полученные средства придется возвращать.

Ранее мы писали, кто из украинцев сможет получить международную помощь до 3 тыс. евро.

Также узнавайте, при каких обстоятельствах можно потерять социальную стипендию.

выплаты деньги соцвыплаты социальная помощь социальная защита
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации