Новая базовая соцпомощь — некоторым украинцам откажут в выплатах

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине уже с 1 июля будет введен первый этап выплаты новой базовой социальной помощи для уязвимых категорий населения. Этот формат объединяет несколько социальных выплат в одну. Однако некоторые украинцы не смогут перейти на новую соцпомощь.

При каких обстоятельствах выплаты не будут назначать, рассказали юристы "Гончаренко центра".

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На новую базовую социальную помощь с 1 июля смогут претендовать:

малообеспеченные семьи;

одинокие матери;

многодетные семьи;

дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.

А с 1 октября стартует второй этап проекта, в рамках которого такую базовую социальную помощь смогут получать лица, которые подпадают под другие критерии уязвимости.

Новая помощь предоставляется сроком на шесть месяцев с возможностью автоматического продления.

Кто не сможет перейти на базовую соцпомощь

Выплаты не назначат в шести случаях:

В семье есть трудоспособные люди (от 18 до 60 лет), которые не работали, не учились, не служили, не искали работу более 3 месяцев в течение периода, за который учитываются доходы. Однако есть исключения — если лицо потеряло трудоспособность, уплатило ЕСВ самостоятельно, ухаживало за ребенком до 3-х лет/человеком с инвалидностью и т.д. Кто-то из семьи за 12 месяцев до обращения или во время получения помощи сделал крупную покупку (более чем на 100 000 грн). За последний год кто-то из семьи покупал валюту или банковские металлы (кроме валюты от благотворителей или для лечения/учебы) на сумму более 100 000 грн. На 1 число месяца, с которого назначается или выплачивается пособие, у лица есть депозиты в банке или облигации внутреннего государственного займа на сумму более 100 тыс. грн. Семья имеет вторую квартиру или дом (кроме жилья, расположенного в зоне боевых действий, на оккупированной территории, уничтоженное или поврежденное из-за войны). Также не учитывается жилье сироты/ребенка, лишенного родительской опеки, жилье в общежитии, совместная собственность (если она не сдается в аренду). На момент обращения в семье есть более одного автомобиля или другого транспорта, который нужно регистрировать, и ему менее 15 лет с даты выпуска. Это правило не касается мопедов, прицепов, а также транспортных средств, полученных бесплатно, приобретенных на льготных условиях, объявленных в розыск или уничтоженных.

Если при обращении за предоставлением социальной помощи лицо не укажет о каких-то обстоятельствах из списка выше, а потом при получении информации из реестров специалисты о них узнают, помощь будет прекращена, а полученные средства придется возвращать.

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