Соціальні стандарти України — що буде з прожитковим мінімумом в липні

500 гривень в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році прожитковий мінімум в Україні не змінився — він залишився таким самим, як і у 2024 році. Це означає, що соціальні виплати та пенсії, які залежать від цього показника, поки що не будуть збільшуватися.

Про те, що буде з прожитковим мінімумом у липні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Що таке прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум — це вартість найнеобхідніших товарів і послуг, які потрібні людині для нормального життя та здоров’я. До нього входять основні продукти, речі для особистого користування і важливі послуги. За законом, прожитковий мінімум встановлюється для різних груп населення:

для працездатних — 3 028 грн;

для непрацездатних — 2 361 грн;

для дітей до 6 років — 2 563 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 196 грн.

Чи планують підвищувати прожитковий мінімум у 2025 році

Поки що підвищення прожиткового мінімуму не планується. Але уряд може переглянути це питання після першого півріччя 2025 року і запропонувати Верховній Раді збільшити показник, якщо економічна ситуація покращиться.

Прожитковий мінімум дуже важливий, бо від нього залежать розмір мінімальних пенсій, допомоги малозабезпеченим, аліментів, допомоги по безробіттю, а також деякі податкові пільги та адміністративні штрафи.

Варто зазначити, що мінімальна зарплата у 2025 році також залишилася на рівні 8 тисяч гривень на місяць (або 48 гривень за годину). Коли її підвищать поки що теж невідомо.

Раніше ми писали, деякі постраждалі від російської агресії українці мають право на значну одноразову державну допомогу — до 800 тисяч гривень. Такі виплати передбачені для певних категорій громадян, які отримали серйозні травми під час виконання службових обов’язків.

Також ми розповідали, що мінімальна зарплата в Україні традиційно переглядається щороку, але у 2025 році її залишили на рівні 8 тисяч гривень без підвищення. Однак у Верховній Раді час від часу з’являються законопроєкти з пропозиціями змінити цю суму.