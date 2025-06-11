Фінансова допомога для постраждалих від війни — хто може отримати до 800 тис. грн

Чоловік тримає гроші в руці. Фото: Unsplash

Деякі українці, які постраждали внаслідок російської агресії, можуть розраховувати на значну фінансову підтримку від держави. Сума одноразової допомоги може сягати 800 тис. грн. Отримати виплату можуть окремі категорії громадян, які зазнали серйозних ушкоджень під час виконання службових обов’язків.

Про те, хто має право на одноразову виплату, від чого залежить її розмір та як її отримати, повідомили на сайті Пенсійного фонду України.

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Хто має право на виплати

У 2025 році на підтримку можуть розраховувати працівники критичної інфраструктури, держслужбовці та представники органів місцевого самоврядування, якщо вони отримали інвалідність унаслідок російської агресії. Суми допомоги становлять:

для людей з інвалідністю III групи — 200 000 грн.

для людей з інвалідністю II групи — 500 000 грн;

для людей з інвалідністю I групи — 800 000 грн.

У разі загибелі представників зазначених категорій їхнім родичам надається одноразова виплата в розмірі 1 мільйон гривень.

Як отримати кошти та які документи для цього потрібні

Оформлення допомоги можливе як особисто, так і через уповноваженого представника у відділенні Пенсійного фонду або онлайн — через вебпортал електронних послуг. Для подачі заяви необхідно підготувати такі документи:

паспорт громадянина України;

медична довідка з висновком про інвалідність;

акт розслідування або спеціального розслідування;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідка з навчального закладу (для заявників віком до 23 років);

рішення суду про недієздатність або призначення опікуна (за потреби);

документи, що підтверджують родинні зв’язки (у разі подачі від родичів загиблого);

свідоцтво про смерть та висновок судово-медичної експертизи щодо причин смерті;

документальне підтвердження факту утримання (рішення суду або нотаріально посвідчений документ).

Згідно з законодавством, у постраждалого є три роки з моменту встановлення інвалідності для подачі заяви на отримання фінансової допомоги за завдану шкоду життю та здоров’ю.

Раніше ми писали, що у 2025 році в Україні держава продовжує надавати людям з інвалідністю грошову підтримку, пільги на проїзд, а також забезпечує доступ до програм соціального захисту, реабілітації та догляду.

Також ми розповідали, що уряд передбачив одноразову фінансову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень для дітей, які повернулися з тимчасово окупованих територій до безпечної зони під контролем України.