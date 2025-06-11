Финансовая помощь для пострадавших от войны — кто может получить до 800 тыс. грн

Мужчина держит деньги в руке. Фото: Unsplash

Некоторые украинцы, пострадавшие в результате российской агрессии, могут рассчитывать на значительную финансовую поддержку от государства. Сумма единовременного пособия может составлять 800 тыс. грн. Получить выплату могут отдельные категории граждан, которые получили серьезные повреждения при исполнении служебных обязанностей.

О том, кто имеет право на единовременную выплату, от чего зависит ее размер и как ее получить, сообщили на сайте Пенсионного фонда Украины.

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Кто имеет право на выплаты

В 2025 году на поддержку могут рассчитывать работники критической инфраструктуры, госслужащие и представители органов местного самоуправления, если они получили инвалидность в результате российской агрессии. Суммы помощи составляют:

для людей с инвалидностью III группы — 200 000 грн.

для людей с инвалидностью II группы — 500 000 грн;

для людей с инвалидностью I группы — 800 000 грн.

В случае гибели представителей указанных категорий их родственникам предоставляется единовременная выплата в размере 1 миллион гривен.

Как получить средства и какие документы для этого нужны

Оформление помощи возможно как лично, так и через уполномоченного представителя в отделении Пенсионного фонда или онлайн — через веб-портал электронных услуг. Для подачи заявления необходимо подготовить следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

медицинская справка с заключением об инвалидности;

акт расследования или специального расследования;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

справка из учебного заведения (для заявителей в возрасте до 23 лет);

решение суда о недееспособности или назначении опекуна (при необходимости);

документы, подтверждающие родственные связи (в случае подачи от родственников погибшего);

свидетельство о смерти и заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти;

документальное подтверждение факта содержания (решение суда или нотариально заверенный документ).

Согласно законодательству, у пострадавшего есть три года с момента установления инвалидности для подачи заявления на получение финансовой помощи за причиненный вред жизни и здоровью.

Ранее мы писали, что в 2025 году в Украине государство продолжает предоставлять людям с инвалидностью денежную поддержку, льготы на проезд, а также обеспечивает доступ к программам социальной защиты, реабилитации и ухода.

Также мы рассказывали, что правительство предусмотрело единовременную финансовую помощь в размере 50 тысяч гривен для детей, которые вернулись с временно оккупированных территорий в безопасную зону под контролем Украины.