Социальные стандарты Украины – что будет прожиточным минимумом в июле

500 гривен в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году прожиточный минимум в Украине не изменился — он остался таким же, как и в 2024 году. Это означает, что социальные выплаты и пенсии, которые зависят от этого показателя, пока не будут увеличиваться.

О том, что будет с прожиточным минимумом в июле 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Что такое прожиточный минимум

Прожиточный минимум — это стоимость самых необходимых товаров и услуг, которые нужны человеку для нормальной жизни и здоровья. В него входят основные продукты, вещи для личного пользования и важные услуги. По закону, прожиточный минимум устанавливается для разных групп населения:

для трудоспособных — 3 028 грн;

для нетрудоспособных — 2 361 грн;

для детей до 6 лет — 2 563 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн.

Планируют ли повышать прожиточный минимум в 2025 году

Пока что повышение прожиточного минимума не планируется. Но правительство может пересмотреть этот вопрос после первого полугодия 2025 года и предложить Верховной Раде увеличить показатель, если экономическая ситуация улучшится.

Прожиточный минимум очень важен, потому что от него зависят размер минимальных пенсий, помощи малообеспеченным, алиментов, пособия по безработице, а также некоторые налоговые льготы и административные штрафы.

Стоит отметить, что минимальная зарплата в 2025 году также осталась на уровне 8 тысяч гривен в месяц (или 48 гривен в час). Когда ее повысят пока что тоже неизвестно.

Ранее мы писали, некоторые пострадавшие от российской агрессии украинцы имеют право на значительную единовременную государственную помощь — до 800 тысяч гривен. Такие выплаты предусмотрены для определенных категорий граждан, которые получили серьезные травмы при исполнении служебных обязанностей.

Также мы рассказывали, что минимальная зарплата в Украине традиционно пересматривается ежегодно, но в 2025 году ее оставили на уровне 8 тысяч гривен без повышения. Однако в Верховной Раде время от времени появляются законопроекты с предложениями изменить эту сумму.