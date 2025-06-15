Соціальні виплати з 1 липня — хто зможе отримувати понад 4 000 грн щомісяця

Гривні на білому аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

З 1 липня 2025 року в Україні запрацює нова програма підтримки — базова соціальна допомога (БСД). Це пілотний проєкт, який триватиме щонайменше до 1 липня 2027 року. Максимальний розмір виплат становитиме 4 500 гривень на одну особу.

Про те, хто може розраховувати на такі виплати з липня 2025 року, пояснили на сайті виконавчого комітету Криворізької міської ради.

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З 1 липня звернутися по нову допомогу зможуть ті родини, які вже отримують одну або кілька з таких виплат:

виплати на дітей матерям-одиначкам;

допомогу малозабезпеченим родинам;

допомогу на дітей у багатодітних сім’ях;

тимчасову підтримку дітям, батьки яких не платять аліменти або зникли.

З жовтня 2025 року до програми зможуть долучитися й інші сім’ї, якщо відповідатимуть умовам. Допомога нараховуватиметься на всю родину, але фактично її отримуватиме один представник — заявник. Виплата призначатиметься на пів року з можливістю автоматичного продовження, поки діє програма.

За бажанням, гроші можна поділити між повнолітніми членами родини. Після початку отримання БСД попередні виплати, на підставі яких родина мала право на нову допомогу, припиняються. Проте сім’я має вибір — залишитися на старих виплатах або перейти на нову.

Які суми виплат та як їх оформити

Базовий розмір — 4 500 грн. Остаточна сума залежатиме від доходів сім’ї за останній квартал. Максимальні виплати такі:

4 500 грн — на першого члена родини;

3 150 грн (70%) — на кожного наступного дорослого;

4 500 грн — на дитину або особу з інвалідністю І-II групи.

Для людей пенсійного віку, які не мають достатнього стажу для пенсії, сума допомоги буде меншою і залежатиме від кількості років стажу:

до 10 років — 2 385 грн;

10–20 років — 2 790 грн;

20–30 років — 3 150 грн;

понад 30 років — 3 960 грн.

Щоб оформити допомогу, потрібно подати дві заяви. Спочатку про намір отримати БСД, щоб система перевірила дані та розрахувала можливу суму, а потім — заяву на призначення самої допомоги.

Її підписання означає згоду на припинення інших видів підтримки. Подати документи можна як особисто у відділенні Пенсійного фонду, так і онлайн — через мобільний застосунок або портал "Дія".

Раніше ми писали, що у 2025 році розмір прожиткового мінімуму в Україні залишився на рівні минулого року — його не переглядали. Відтак, суми соціальних виплат і пенсій, прив’язаних до цього показника, поки що не змінюватимуться.

Також ми розповідали, що рівень зарплати — це один із ключових критеріїв для українців при виборі роботи. Та бувають випадки, коли роботодавець самостійно знижує розмір оплати праці. У таких ситуаціях виникає логічне запитання, чи є подібні дії законними.