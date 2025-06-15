Социальные выплаты с 1 июля — кто сможет получать более 4 000 грн ежемесячно

Гривны на белом листе бумаги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

С 1 июля 2025 года в Украине заработает новая программа поддержки — базовая социальная помощь (БСД). Это пилотный проект, который продлится как минимум до 1 июля 2027 года. Максимальный размер выплат составит 4 500 гривен на одного человека.

О том, кто может рассчитывать на такие выплаты с июля 2025 года, объяснили на сайте исполнительного комитета Криворожского городского совета.

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С 1 июля обратиться за новой помощью смогут те семьи, которые уже получают одну или несколько из таких выплат:

выплаты на детей матерям-одиночкам;

помощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей в многодетных семьях;

временную поддержку детям, родители которых не платят алименты или исчезли.

С октября 2025 года к программе смогут присоединиться и другие семьи, если будут отвечать условиям. Помощь будет начисляться на всю семью, но фактически ее будет получать один представитель — заявитель. Выплата будет назначаться на полгода с возможностью автоматического продления, пока действует программа.

По желанию, деньги можно поделить между совершеннолетними членами семьи. После начала получения БСД предыдущие выплаты, на основании которых семья имела право на новую помощь, прекращаются. Однако семья имеет выбор — остаться на старых выплатах или перейти на новую.

Какие суммы выплат и как их оформить

Базовый размер — 4 500 грн. Окончательная сумма будет зависеть от доходов семьи за последний квартал. Максимальные выплаты следующие:

4 500 грн — на первого члена семьи;

3 150 грн (70%) — на каждого следующего взрослого;

4 500 грн — на ребенка или лицо с инвалидностью I-II группы.

Для людей пенсионного возраста, которые не имеют достаточного стажа для пенсии, сумма помощи будет меньше и будет зависеть от количества лет стажа:

до 10 лет — 2 385 грн;

10-20 лет — 2 790 грн;

20-30 лет — 3 150 грн;

более 30 лет — 3 960 грн.

Чтобы оформить пособие, нужно подать два заявления. Сначала о намерении получить БСД, чтобы система проверила данные и рассчитала возможную сумму, а затем — заявление на назначение самой помощи.

Его подписание означает согласие на прекращение других видов поддержки. Подать документы можно как лично в отделении Пенсионного фонда, так и онлайн — через мобильное приложение или портал "Дія".

Ранее мы писали, что в 2025 году размер прожиточного минимума в Украине остался на уровне прошлого года — его не пересматривали. Следовательно, суммы социальных выплат и пенсий, привязанных к этому показателю, пока не будут меняться.

Также мы рассказывали, что уровень зарплаты — это один из ключевых критериев для украинцев при выборе работы. Но бывают случаи, когда работодатель самостоятельно снижает размер оплаты труда. В таких ситуациях возникает логичный вопрос, являются ли подобные действия законными.