Зменшення зарплат в Україні — чи може роботодавець урізати виплати у 2025

Жінка тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Розмір заробітної платні — це один з головиних факторів, на які звертають увагу українці при працевлаштуванні. Однак інколи, роботодавець в односторонньому порядку зменшує суму виплат. В такому разі виникає резонне питання, чи відповідають такі дії чинному законодавству.

Про те, чи може роботодавець зменшувати зарплати своїх працівників без їх згоди, зазначається в Кодексі законів про працю України.

Реклама

Читайте також:

Чи законно урізати зарплати працівників

За законом, зокрема відповідно до статті 32 Кодексу законів про працю України (КЗпП), роботодавець справді може змінити умови оплати праці без згоди працівника. Але є важливі умови. Такі зміни мають бути пов’язані:

зі змінами в умовах праці;

з реорганізацією виробництва;

із запровадженням нових технологій.

Одним словом, має бути об’єктивна причина. Суди зазвичай визнають правомірними зміни, які стосуються не окремих працівників, а цілих підрозділів або підприємства в цілому. Якщо ж зміни зачіпають лише одну особу — це вже порушення.

Чи можна змінювати умови для конкретного працівника

Так сталося в справі, яку розглядав Верховний Суд 20 вересня 2023 року (№ 442/4475/22). Роботодавець зменшив зарплату одному працівникові на 75%, скоротив робочий день до 2 годин і зменшив обсяг обов’язків. Суд вирішив, що такі дії були неправомірними, адже зміни торкнулися лише одного працівника, а не всіх співробітників на цій посаді.

Також роботодавець зобов’язаний завчасно попередити працівників про зміну умов праці. У мирний час це обов’язкова вимога (статті 32 і 103 КЗпП). Проте під час воєнного стану ці строки можуть не застосовуватися.

Отже, зменшення зарплати можливе лише тоді, коли це обґрунтовано й стосується не окремої особи, а всіх працівників на конкретній посаді або всього підрозділу. І навіть тоді, в мирний час, про це потрібно завчасно повідомити.

Раніше ми писали, що нормативні акти, які визначають порядок нарахування заробітної плати педагогам в Україні, були створені ще кілька десятиліть тому — у 1990–2000-х роках. Нині ж вони вже не відповідають реаліям сучасної освітньої системи.

Також ми розповідали, що хоча мінімальну зарплату в Україні зазвичай коригують щороку, у 2025-му було вирішено залишити її на рівні 8 000 грн. Водночас у Верховній Раді час від часу з’являються ініціативи, що пропонують переглянути це рішення і підвищити цей показник.