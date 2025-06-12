Зменшення зарплат в Україні — чи може роботодавець урізати виплати у 2025

Без згоди й попередження — чи можна знижувати зарплати
Розмір заробітної платні — це один з головиних факторів, на які звертають увагу українці при працевлаштуванні. Однак інколи, роботодавець в односторонньому порядку зменшує суму виплат. В такому разі виникає резонне питання, чи відповідають такі дії чинному законодавству.
Про те, чи може роботодавець зменшувати зарплати своїх працівників без їх згоди, зазначається в Кодексі законів про працю України.
Чи законно урізати зарплати працівників
За законом, зокрема відповідно до статті 32 Кодексу законів про працю України (КЗпП), роботодавець справді може змінити умови оплати праці без згоди працівника. Але є важливі умови. Такі зміни мають бути пов’язані:
- зі змінами в умовах праці;
- з реорганізацією виробництва;
- із запровадженням нових технологій.
Одним словом, має бути об’єктивна причина. Суди зазвичай визнають правомірними зміни, які стосуються не окремих працівників, а цілих підрозділів або підприємства в цілому. Якщо ж зміни зачіпають лише одну особу — це вже порушення.
Чи можна змінювати умови для конкретного працівника
Так сталося в справі, яку розглядав Верховний Суд 20 вересня 2023 року (№ 442/4475/22). Роботодавець зменшив зарплату одному працівникові на 75%, скоротив робочий день до 2 годин і зменшив обсяг обов’язків. Суд вирішив, що такі дії були неправомірними, адже зміни торкнулися лише одного працівника, а не всіх співробітників на цій посаді.
Також роботодавець зобов’язаний завчасно попередити працівників про зміну умов праці. У мирний час це обов’язкова вимога (статті 32 і 103 КЗпП). Проте під час воєнного стану ці строки можуть не застосовуватися.
Отже, зменшення зарплати можливе лише тоді, коли це обґрунтовано й стосується не окремої особи, а всіх працівників на конкретній посаді або всього підрозділу. І навіть тоді, в мирний час, про це потрібно завчасно повідомити.
Раніше ми писали, що нормативні акти, які визначають порядок нарахування заробітної плати педагогам в Україні, були створені ще кілька десятиліть тому — у 1990–2000-х роках. Нині ж вони вже не відповідають реаліям сучасної освітньої системи.
Також ми розповідали, що хоча мінімальну зарплату в Україні зазвичай коригують щороку, у 2025-му було вирішено залишити її на рівні 8 000 грн. Водночас у Верховній Раді час від часу з’являються ініціативи, що пропонують переглянути це рішення і підвищити цей показник.
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