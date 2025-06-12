Уменьшение зарплат в Украине — может ли работодатель урезать выплаты в 2025

Женщина держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Размер заработной платы — это один из главных факторов, на которые обращают внимание украинцы при трудоустройстве. Однако иногда, работодатель в одностороннем порядке уменьшает сумму выплат. В таком случае возникает резонный вопрос, соответствуют ли такие действия действующему законодательству.

О том, может ли работодатель уменьшать зарплаты своих работников без их согласия, отмечается в Кодексе законов о труде Украины.

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По закону, в частности в соответствии со статьей 32 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), работодатель действительно может изменить условия оплаты труда без согласия работника. Но есть важные условия. Такие изменения должны быть связаны:

с изменениями в условиях труда;

с реорганизацией производства;

с внедрением новых технологий.

Одним словом, должна быть объективная причина. Суды обычно признают правомерными изменения, которые касаются не отдельных работников, а целых подразделений или предприятия в целом. Если же изменения затрагивают только одного человека — это уже нарушение.

Можно ли менять условия для конкретного работника

Так произошло в деле, которое рассматривал Верховный Суд 20 сентября 2023 года (№ 442/4475/22). Работодатель уменьшил зарплату одному работнику на 75%, сократил рабочий день до 2 часов и уменьшил объём обязанностей. Суд решил, что такие действия были неправомерными, ведь изменения коснулись только одного работника, а не всех сотрудников на этой должности.

Также работодатель обязан заблаговременно предупредить работников об изменении условий труда. В мирное время это обязательное требование (статьи 32 и 103 КЗоТ). Однако во время военного положения эти сроки могут не применяться.

Следовательно, уменьшение зарплаты возможно только тогда, когда это обосновано и касается не отдельного лица, а всех работников на конкретной должности или всего подразделения. И даже тогда, в мирное время, об этом нужно заблаговременно сообщить.

Ранее мы писали, что нормативные акты, определяющие порядок начисления заработной платы педагогам в Украине, были созданы еще несколько десятилетий назад — в 1990-2000-х годах. Сейчас же они уже не соответствуют реалиям современной образовательной системы.

Также мы рассказывали, что хотя минимальную зарплату в Украине обычно корректируют ежегодно, в 2025-м было решено оставить ее на уровне 8 000 грн. В то же время в Верховной Раде время от времени появляются инициативы, предлагающие пересмотреть это решение и повысить этот показатель.