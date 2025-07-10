Социальные стандарты — как отличается прожиточный минимум в Украине и ЕС (инфографика)

Евро в руках, гривны на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Прожиточный минимум — важный показатель, определяющий черту, ниже которой начинается бедность. В Украине эту границу уверенно можно считать далекой от реальности, тогда как в странах Европейского Союза она формируется с учетом реальных расходов на жилье, питание, транспорт и медицину.

Новини.LIVE сравнили уровень прожиточного минимума в Украине и ЕС.

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Прожиточный минимум в Украине

В нашем государстве общий показатель прожиточного минимума в 2025 году составляет 2 920 грн (59,61 в пересчете на евро). Этой суммы якобы должно хватить для удовлетворения первоочередных потребностей каждого человека, таких как расходы на питание, непродовольственные товары и оплату ряда услуг, которые являются неотъемлемой частью повседневной жизни.

Кроме того, показатели ПМ используются как базовый ориентир для определения и расчета некоторых социальных выплат и стандартов:

пенсий;

социальной помощи;

налогов;

административных штрафов и тому подобное.

Социальные стандарты в Украине не соответствуют современным потребностям и не могут гарантировать достойный уровень жизни граждан. Такое мнение высказал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в эфире "Вечер.LIVE".

"У нас есть такое понятие, как прожиточный минимум. Он сейчас составляет почти 3 тысячи гривен. Это такая категория, которая вообще является абстрактной, его нельзя так назвать, потому что нельзя прожить на такую сумму. У нас есть даже такое понятие как фактический прожиточный минимум, который в 3,5 раза больше. Но на него также невозможно прожить, хотя он определяется государством", — отметил он.

В то же время Гетманцев добавил, что сейчас в бюджете нет денег на серьезное повышение прожиточного минимума.

Прожиточный минимум в странах Евросоюза

Стоит отметить, что этот показатель существует лишь в нескольких странах ЕС. В частности это:

Чехия — 138,35 евро (3 410 крон);

Эстония — 200 евро;

Польша — 237,97 евро (1 010 злотых);

Словакия — 273,99 евро;

Латвия — 430 евро;

Швеция — 554 евро (6 186 крон);

Германия — 563 евро;

Италия — 855 евро.

Прожиточный минимум в Украине и ЕС. Графика: Новини.LIVE

Остальные государства используют другие показатели для определения уровня жизни, например, социальный или физиологический прожиточный минимум, или же устанавливают прожиточный минимум на уровне процента от медианного дохода.

Ранее мы писали, на сколько и когда может вырасти прожиточный минимум в Украине.

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