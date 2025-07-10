Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Прожиточный минимум — как оценивают потребности в Украине и ЕС

Прожиточный минимум — как оценивают потребности в Украине и ЕС

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 09:10
Социальные стандарты — как отличается прожиточный минимум в Украине и ЕС (инфографика)
Евро в руках, гривны на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Прожиточный минимум — важный показатель, определяющий черту, ниже которой начинается бедность. В Украине эту границу уверенно можно считать далекой от реальности, тогда как в странах Европейского Союза она формируется с учетом реальных расходов на жилье, питание, транспорт и медицину.

Новини.LIVE сравнили уровень прожиточного минимума в Украине и ЕС.

Реклама
Читайте также:

Прожиточный минимум в Украине

В нашем государстве общий показатель прожиточного минимума в 2025 году составляет 2 920 грн (59,61 в пересчете на евро). Этой суммы якобы должно хватить для удовлетворения первоочередных потребностей каждого человека, таких как расходы на питание, непродовольственные товары и оплату ряда услуг, которые являются неотъемлемой частью повседневной жизни.

Кроме того, показатели ПМ используются как базовый ориентир для определения и расчета некоторых социальных выплат и стандартов:

  • пенсий;
  • социальной помощи;
  • налогов;
  • административных штрафов и тому подобное.

Социальные стандарты в Украине не соответствуют современным потребностям и не могут гарантировать достойный уровень жизни граждан. Такое мнение высказал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в эфире "Вечер.LIVE".

"У нас есть такое понятие, как прожиточный минимум. Он сейчас составляет почти 3 тысячи гривен. Это такая категория, которая вообще является абстрактной, его нельзя так назвать, потому что нельзя прожить на такую сумму. У нас есть даже такое понятие как фактический прожиточный минимум, который в 3,5 раза больше. Но на него также невозможно прожить, хотя он определяется государством", — отметил он.

В то же время Гетманцев добавил, что сейчас в бюджете нет денег на серьезное повышение прожиточного минимума.

Прожиточный минимум в странах Евросоюза

Стоит отметить, что этот показатель существует лишь в нескольких странах ЕС. В частности это:

  • Чехия — 138,35 евро (3 410 крон);
  • Эстония — 200 евро;
  • Польша — 237,97 евро (1 010 злотых);
  • Словакия — 273,99 евро;
  • Латвия — 430 евро;
  • Швеция — 554 евро (6 186 крон);
  • Германия — 563 евро;
  • Италия — 855 евро.
Прожиточный минимум
Прожиточный минимум в Украине и ЕС. Графика: Новини.LIVE

Остальные государства используют другие показатели для определения уровня жизни, например, социальный или физиологический прожиточный минимум, или же устанавливают прожиточный минимум на уровне процента от медианного дохода.

Ранее мы писали, на сколько и когда может вырасти прожиточный минимум в Украине.

Также узнавайте, в каких странах Европы самая высокая зарплата.

Европейский союз прожиточный минимум деньги доходы социальная защита
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации