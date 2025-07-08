Депортація українців з ЄС — кого можуть покарати в липні 2025 року

Українці на вокзалі. Фото: УНІАН

Порушуючи закони чужої країни, можна наразитися на серйозне покарання — депортацію. Українці за кордоном повинні дотримуватися міграційних правил, аби відповідальні органи не ухвалили рішення щодо примусового виселення. Це можливо в багатьох випадках.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кому з українців загрожує депортація з Європейського Союзу в липні 2025 року.

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За що можуть депортувати з ЄС

Порушивши закон, доведеться понести відповідальність. Один із наслідків — депортація в рідну країну. Навіть незначна, на перший погляд, помилка здатна призвести до серйозного покарання, з яким не хоче стикатися жодна людина за кордоном.

Примусове виселення у липні чекає іноземців, яких спіймали на використанні фальшивих документів. Це найбільш поширена підстава для депортації. Але далеко не єдина. У списку "популярних" причин такі:

порушення правил легального перебування в ЄС;

завершення терміну візи чи дозволу на проживання;

незаконний перетин державного кордону;

вчинення кримінального злочину;

працевлаштування без дозволу, за студентською візою тощо;

ведення бізнесу неофіційно, ухилення від сплати податків;

умисне надання недостовірних відомостей про себе;

перебування в реєстрі осіб, небажаних до в'їзду в Європейський Союз.

Українці можуть оскаржити рішення про депортація. Закон дозволяє затриматися до моменту винесення вердикту, але рідко суд скасовує вимогу контролюючого органу і дозволяє іноземцеві залишитися за кордоном. Це тимчасовий варіант для накопичення коштів та завершення всіх справ.

Варто пам’ятати, що залежно від причини примусового виселення дані про громадянина можуть внести в Шенгенську інформаційну систему SIS і заборонити людині в’їзд на територію конкретної країни чи Євросоюзу на певний час.

В окремих випадках депортація буває кращим виходом зі складного становища. Якщо іноземця спіймають на спробі підкупу правоохоронних органів для уникнення видворення, порушнику загрожуватиме кримінальна відповідальність — позбавлення волі на термін від 1 року.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Нижня палата парламенту Нідерландів підтримала визнання геноцидом депортації кримських татар Радянським Союзом у 1944 році. Країна у своєму рішенні приєдналася до Латвії, Литви, Канади, Польщі, Естонії та Чехії.

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