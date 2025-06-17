Гроші в еміграції — як українцям отримати кредит в іноземному банку

Євро в руках. Фото: Freepik

Мільйони українців через повномасштабне вторгнення РФ змушені були покинути свої домівки та виїхати за кордон. Однак, попри фінансову підтримку з боку урядів та волонтерських організацій в Європі, у наших громадян можуть виникати потреби в додаткових коштах — для лікування, оренди житла, оплати навчання тощо. Тож багатьох цікавить можливість оформлення кредиту в закордонних банках.

Про особливості кредитування українців за кордоном розповіли на порталі Migrant.biz.ua.

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Загалом будь-хто може звернутися за позикою до закордонного банку. Адже фінансові установи теж отримують прибуток завдяки послугам кредитування.

Однак банки не завжди охоче співпрацюють с позичальниками-іноземцями, навіть якщо в установі передбачені відповідні кредитні програми.

Шанси отримати кредит в іноземному банку вищі в українців, які:

проживають за кордоном постійно;

мають ВНП в країні звернення за кредитом;

працюють за трудовими договорами;

здійснюють підприємницьку діяльність за кордоном;

мають нерухомість, депозити або хорошу кредитну історію в країні, де оформлюють кредит.

Варто також зазначити, що у кожній країні діють свої умови щодо кредитування іноземців. Наприклад, В Іспанії банки вимагають довідку про відсутність в особи кредитів на батьківщині.

В Японії кредит українцю дадуть лише в тому випадку, якщо поручителем виступить громадянин цієї держави.

Банки в Німеччині вимагають, щоб клієнт мав певну суму на депозитному рахунку.

Що потрібно для отримання кредиту за кордоном

В Україні банки зазвичай вимагають від позичальників мінімум документів — паспорт, код й іноді довідку про доходи. За кордоном для отримання кредиту українцю знадобиться більш солідний пакет паперів:

Закордонний паспорт. Документ, що легалізує перебування в країні (віза, ВНП). Довідка про доходи — мінімум за 2 роки. Підтвердження платоспроможності заявника (наявність коштів на початковий внесок та оплату послуг з оформлення угоди). Довідка про відсутність податкової заборгованості. Дані про щомісячні обов'язкові платежі (аліменти, інші кредити тощо). Трудовий контракт. Довідка про наявність нерухомості (якщо така є). Підтвердження місця проживання та контактних даних. Дозвіл на проведення валютних операцій.

Важливою вимогою є повна прозорість джерел і використання коштів. Інколи може знадобитися поручитель або гарантії з боку банків країни резидентства.

Усі документи мають обов'язково бути перекладені (з нотаріальним засвідченням) на мову країни, в якій знаходиться банк.

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