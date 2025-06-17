Гроші в еміграції — як українцям отримати кредит в іноземному банку

Українці за кордоном — як отримати кредит в іноземному банку
Мільйони українців через повномасштабне вторгнення РФ змушені були покинути свої домівки та виїхати за кордон. Однак, попри фінансову підтримку з боку урядів та волонтерських організацій в Європі, у наших громадян можуть виникати потреби в додаткових коштах — для лікування, оренди житла, оплати навчання тощо. Тож багатьох цікавить можливість оформлення кредиту в закордонних банках.
Про особливості кредитування українців за кордоном розповіли на порталі Migrant.biz.ua.
Хто може оформити кредит у Європі
Загалом будь-хто може звернутися за позикою до закордонного банку. Адже фінансові установи теж отримують прибуток завдяки послугам кредитування.
Однак банки не завжди охоче співпрацюють с позичальниками-іноземцями, навіть якщо в установі передбачені відповідні кредитні програми.
Шанси отримати кредит в іноземному банку вищі в українців, які:
- проживають за кордоном постійно;
- мають ВНП в країні звернення за кредитом;
- працюють за трудовими договорами;
- здійснюють підприємницьку діяльність за кордоном;
- мають нерухомість, депозити або хорошу кредитну історію в країні, де оформлюють кредит.
Варто також зазначити, що у кожній країні діють свої умови щодо кредитування іноземців. Наприклад, В Іспанії банки вимагають довідку про відсутність в особи кредитів на батьківщині.
В Японії кредит українцю дадуть лише в тому випадку, якщо поручителем виступить громадянин цієї держави.
Банки в Німеччині вимагають, щоб клієнт мав певну суму на депозитному рахунку.
Що потрібно для отримання кредиту за кордоном
В Україні банки зазвичай вимагають від позичальників мінімум документів — паспорт, код й іноді довідку про доходи. За кордоном для отримання кредиту українцю знадобиться більш солідний пакет паперів:
- Закордонний паспорт.
- Документ, що легалізує перебування в країні (віза, ВНП).
- Довідка про доходи — мінімум за 2 роки.
- Підтвердження платоспроможності заявника (наявність коштів на початковий внесок та оплату послуг з оформлення угоди).
- Довідка про відсутність податкової заборгованості.
- Дані про щомісячні обов'язкові платежі (аліменти, інші кредити тощо).
- Трудовий контракт.
- Довідка про наявність нерухомості (якщо така є).
- Підтвердження місця проживання та контактних даних.
- Дозвіл на проведення валютних операцій.
Важливою вимогою є повна прозорість джерел і використання коштів. Інколи може знадобитися поручитель або гарантії з боку банків країни резидентства.
Усі документи мають обов'язково бути перекладені (з нотаріальним засвідченням) на мову країни, в якій знаходиться банк.
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