Деньги в эмиграции — как украинцам получить кредит в иностранном банке

Евро в руках. Фото: Freepik

Миллионы украинцев из-за полномасштабного вторжения РФ вынуждены были покинуть свои дома и выехать за границу. Однако, несмотря на финансовую поддержку со стороны правительств и волонтерских организаций в Европе, у наших граждан могут возникать потребности в дополнительных средствах — для лечения, аренды жилья, оплаты обучения и тому подобное. Поэтому многих интересует возможность оформления кредита в зарубежных банках.

Об особенностях кредитования украинцев за рубежом рассказали на портале Migrant.biz.ua.

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В общем любой может обратиться за займом в зарубежный банк. Ведь финансовые учреждения тоже получают прибыль благодаря услугам кредитования.

Однако банки не всегда охотно сотрудничают с заемщиками-иностранцами, даже если в учреждении предусмотрены соответствующие кредитные программы.

Шансы получить кредит в иностранном банке выше у украинцев, которые:

проживают за границей постоянно;

имеют ВНЖ в стране обращения за кредитом;

работают по трудовым договорам;

осуществляют предпринимательскую деятельность за рубежом;

имеют недвижимость, депозиты или хорошую кредитную историю в стране, где оформляют кредит.

Стоит также отметить, что в каждой стране действуют свои условия по кредитованию иностранцев. Например, в Испании банки требуют справку об отсутствии у лица кредитов на родине.

В Японии кредит украинцу дадут только в том случае, если поручителем выступит гражданин этого государства.

Банки в Германии требуют, чтобы клиент имел определенную сумму на депозитном счете.

Что нужно для получения кредита за границей

В Украине банки обычно требуют от заемщиков минимум документов - паспорт, код и иногда справку о доходах. За границей для получения кредита украинцу понадобится более солидный пакет бумаг:

Заграничный паспорт. Документ, легализующий пребывание в стране (виза, ВНЖ). Справка о доходах — минимум за 2 года. Подтверждение платежеспособности заявителя (наличие средств на первоначальный взнос и оплату услуг по оформлению сделки). Справка об отсутствии налоговой задолженности. Данные о ежемесячных обязательных платежах (алименты, другие кредиты и т.д.). Трудовой контракт. Справка о наличии недвижимости (если таковая имеется). Подтверждение места жительства и контактных данных. Разрешение на проведение валютных операций.

Важным требованием является полная прозрачность источников и использования средств. Иногда может понадобиться поручитель или гарантии со стороны банков страны резидентства.

Все документы должны обязательно быть переведены (с нотариальным заверением) на язык страны, в которой находится банк.

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