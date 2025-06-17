Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Украинцы за границей — как получить кредит в иностранном банке

Украинцы за границей — как получить кредит в иностранном банке

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 20:05
Деньги в эмиграции — как украинцам получить кредит в иностранном банке
Евро в руках. Фото: Freepik
Ключові моменти Кто может оформить кредит в Европе Что нужно для получения кредита за границей

Миллионы украинцев из-за полномасштабного вторжения РФ вынуждены были покинуть свои дома и выехать за границу. Однако, несмотря на финансовую поддержку со стороны правительств и волонтерских организаций в Европе, у наших граждан могут возникать потребности в дополнительных средствах — для лечения, аренды жилья, оплаты обучения и тому подобное. Поэтому многих интересует возможность оформления кредита в зарубежных банках.

Об особенностях кредитования украинцев за рубежом рассказали на портале Migrant.biz.ua.

Реклама
Читайте также:

Кто может оформить кредит в Европе

В общем любой может обратиться за займом в зарубежный банк. Ведь финансовые учреждения тоже получают прибыль благодаря услугам кредитования.

Однако банки не всегда охотно сотрудничают с заемщиками-иностранцами, даже если в учреждении предусмотрены соответствующие кредитные программы.

Шансы получить кредит в иностранном банке выше у украинцев, которые:

  • проживают за границей постоянно;
  • имеют ВНЖ в стране обращения за кредитом;
  • работают по трудовым договорам;
  • осуществляют предпринимательскую деятельность за рубежом;
  • имеют недвижимость, депозиты или хорошую кредитную историю в стране, где оформляют кредит.

Стоит также отметить, что в каждой стране действуют свои условия по кредитованию иностранцев. Например, в Испании банки требуют справку об отсутствии у лица кредитов на родине.

В Японии кредит украинцу дадут только в том случае, если поручителем выступит гражданин этого государства.

Банки в Германии требуют, чтобы клиент имел определенную сумму на депозитном счете.

Что нужно для получения кредита за границей

В Украине банки обычно требуют от заемщиков минимум документов - паспорт, код и иногда справку о доходах. За границей для получения кредита украинцу понадобится более солидный пакет бумаг:

  1. Заграничный паспорт.
  2. Документ, легализующий пребывание в стране (виза, ВНЖ).
  3. Справка о доходах — минимум за 2 года.
  4. Подтверждение платежеспособности заявителя (наличие средств на первоначальный взнос и оплату услуг по оформлению сделки).
  5. Справка об отсутствии налоговой задолженности.
  6. Данные о ежемесячных обязательных платежах (алименты, другие кредиты и т.д.).
  7. Трудовой контракт.
  8. Справка о наличии недвижимости (если таковая имеется).
  9. Подтверждение места жительства и контактных данных.
  10. Разрешение на проведение валютных операций.

Важным требованием является полная прозрачность источников и использования средств. Иногда может понадобиться поручитель или гарантии со стороны банков страны резидентства.

Все документы должны обязательно быть переведены (с нотариальным заверением) на язык страны, в которой находится банк.

Ранее мы писали, на какие выплаты могут рассчитывать украинские беженцы в странах Европы в 2025 году.

Также узнавайте, сколько денег надо иметь украинцам для пересечения границы со странами Евросоюза.

Европейский союз кредиты банки Европа мигранты
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации