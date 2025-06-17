Деньги в эмиграции — как украинцам получить кредит в иностранном банке

Украинцы за границей — как получить кредит в иностранном банке
Миллионы украинцев из-за полномасштабного вторжения РФ вынуждены были покинуть свои дома и выехать за границу. Однако, несмотря на финансовую поддержку со стороны правительств и волонтерских организаций в Европе, у наших граждан могут возникать потребности в дополнительных средствах — для лечения, аренды жилья, оплаты обучения и тому подобное. Поэтому многих интересует возможность оформления кредита в зарубежных банках.
Об особенностях кредитования украинцев за рубежом рассказали на портале Migrant.biz.ua.
Кто может оформить кредит в Европе
В общем любой может обратиться за займом в зарубежный банк. Ведь финансовые учреждения тоже получают прибыль благодаря услугам кредитования.
Однако банки не всегда охотно сотрудничают с заемщиками-иностранцами, даже если в учреждении предусмотрены соответствующие кредитные программы.
Шансы получить кредит в иностранном банке выше у украинцев, которые:
- проживают за границей постоянно;
- имеют ВНЖ в стране обращения за кредитом;
- работают по трудовым договорам;
- осуществляют предпринимательскую деятельность за рубежом;
- имеют недвижимость, депозиты или хорошую кредитную историю в стране, где оформляют кредит.
Стоит также отметить, что в каждой стране действуют свои условия по кредитованию иностранцев. Например, в Испании банки требуют справку об отсутствии у лица кредитов на родине.
В Японии кредит украинцу дадут только в том случае, если поручителем выступит гражданин этого государства.
Банки в Германии требуют, чтобы клиент имел определенную сумму на депозитном счете.
Что нужно для получения кредита за границей
В Украине банки обычно требуют от заемщиков минимум документов - паспорт, код и иногда справку о доходах. За границей для получения кредита украинцу понадобится более солидный пакет бумаг:
- Заграничный паспорт.
- Документ, легализующий пребывание в стране (виза, ВНЖ).
- Справка о доходах — минимум за 2 года.
- Подтверждение платежеспособности заявителя (наличие средств на первоначальный взнос и оплату услуг по оформлению сделки).
- Справка об отсутствии налоговой задолженности.
- Данные о ежемесячных обязательных платежах (алименты, другие кредиты и т.д.).
- Трудовой контракт.
- Справка о наличии недвижимости (если таковая имеется).
- Подтверждение места жительства и контактных данных.
- Разрешение на проведение валютных операций.
Важным требованием является полная прозрачность источников и использования средств. Иногда может понадобиться поручитель или гарантии со стороны банков страны резидентства.
Все документы должны обязательно быть переведены (с нотариальным заверением) на язык страны, в которой находится банк.
Ранее мы писали, на какие выплаты могут рассчитывать украинские беженцы в странах Европы в 2025 году.
Также узнавайте, сколько денег надо иметь украинцам для пересечения границы со странами Евросоюза.
Читайте Новини.LIVE!