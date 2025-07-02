Євро старого і нового зразка — чим відрізняються і як знайти раритет у себе

Як змінилися купюри євро за 20 років і чи є у вас раритет
В обігу перебувають купюри євро старого і нового зразка. Валюта трохи відрізняється за дизайном і має різні елементи захисту. Цікаво дізнатися, як змінилися європейські банкноти за понад 20 років існування.
Сайт Новини.LIVE розповідає, як українцям перевірити, чи володіють вони раритетними купюрами євро.
Банкноти серії "Європа"
Гроші другого покоління ввели в обіг у 2013 році. Головна відмінність під попередньої серії — купюри отримали більше захисних елементів. Наприклад, з’явилася так звана "супутникова голограма", розташована у правому кутку на лицевому боці (аверсі). Згинаючи купюру в тому місці, можна побачити, як рухаються дрібні символи навколо номіналу.
Плюс готівка другого покоління здатна похизуватися "віконцями-портретами". Помістивши євро на світло, вдасться розгледіти зображення героїні грецької міфології. Також на просвіті добре виділяються водяні знаки (арка, число "100", текст "100 EURO" латиною і грецькою) та захисна смуга.
Купюри нового зразка отримали інший розмір. Банкноти номіналом 100 та 200 євро стали трохи меншими заввишки, як 50 євро. А ширина зберіглася на попередньому рівні. Що стосується основного дизайну (мотив абстрактних будівель), то його оновлення не торкнулося. Поділ номіналів на кольори залишився такий самий:
- 5 євро — сірий;
- 10 євро — червоний;
- 20 євро — світло-блакитний;
- 50 євро — помаранчевий;
- 100 євро — зелений;
- 200 євро — жовтий;
- 500 євро — фіолетовий.
Новий дизайн вперше за 20 років
Європейський центральний банк запланував масштабну реновацію банкнот. Замість безіменних мостів, вікон і будівель хочуть помістити портрети відомих діячів або зображення річок/птахів. На реверсі з’являться культурні події та об'єкти чи європейські інститути, включно з Центробанком (залежить від обраної тематики).
В ЄЦБ переконані, що новий зовнішній вигляд зробить купюри більш привабливими і впізнаваними. У 2025 році пройде конкурс на найкращий дизайн, у 2026-му проголосують за переможця. А згодом випустять тираж третьої серії. Щоправда, може не обійтися без критики у разі обрання конкретних культурних постатей.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, українцям можуть продати фальшиві долари. Можна легко перевірити купюру на справжність, звертаючи увагу на зовнішні ознаки, зокрема колір і якість друку, елементи захисту (водяний знак, синю стрічку, мікродрук) і текстуру паперу.
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