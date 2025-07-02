Євро старого і нового зразка — чим відрізняються і як знайти раритет у себе

Банкноти євро. Фото: Pexels

В обігу перебувають купюри євро старого і нового зразка. Валюта трохи відрізняється за дизайном і має різні елементи захисту. Цікаво дізнатися, як змінилися європейські банкноти за понад 20 років існування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як українцям перевірити, чи володіють вони раритетними купюрами євро.

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Банкноти серії "Європа"

Гроші другого покоління ввели в обіг у 2013 році. Головна відмінність під попередньої серії — купюри отримали більше захисних елементів. Наприклад, з’явилася так звана "супутникова голограма", розташована у правому кутку на лицевому боці (аверсі). Згинаючи купюру в тому місці, можна побачити, як рухаються дрібні символи навколо номіналу.

Купюри євро першої серії. Фото: скриншот

Плюс готівка другого покоління здатна похизуватися "віконцями-портретами". Помістивши євро на світло, вдасться розгледіти зображення героїні грецької міфології. Також на просвіті добре виділяються водяні знаки (арка, число "100", текст "100 EURO" латиною і грецькою) та захисна смуга.

Купюри нового зразка отримали інший розмір. Банкноти номіналом 100 та 200 євро стали трохи меншими заввишки, як 50 євро. А ширина зберіглася на попередньому рівні. Що стосується основного дизайну (мотив абстрактних будівель), то його оновлення не торкнулося. Поділ номіналів на кольори залишився такий самий:

5 євро — сірий;

10 євро — червоний;

20 євро — світло-блакитний;

50 євро — помаранчевий;

100 євро — зелений;

200 євро — жовтий;

500 євро — фіолетовий.

Купюри євро другої серії. Фото: кадр із відео

Новий дизайн вперше за 20 років

Європейський центральний банк запланував масштабну реновацію банкнот. Замість безіменних мостів, вікон і будівель хочуть помістити портрети відомих діячів або зображення річок/птахів. На реверсі з’являться культурні події та об'єкти чи європейські інститути, включно з Центробанком (залежить від обраної тематики).

В ЄЦБ переконані, що новий зовнішній вигляд зробить купюри більш привабливими і впізнаваними. У 2025 році пройде конкурс на найкращий дизайн, у 2026-му проголосують за переможця. А згодом випустять тираж третьої серії. Щоправда, може не обійтися без критики у разі обрання конкретних культурних постатей.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям можуть продати фальшиві долари. Можна легко перевірити купюру на справжність, звертаючи увагу на зовнішні ознаки, зокрема колір і якість друку, елементи захисту (водяний знак, синю стрічку, мікродрук) і текстуру паперу.

Також ми писали, які валюти найдешевші у світі. Лідерами антирейтингу стали ліванський фунт (0,000011 дол), іранський ріал (0,000024 дол.), в'єтнамський донг (0,000038 дол.), лаоський кіп (0,000046 дол.) та індонезійська рупія (0,000062 дол.).