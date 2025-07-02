Евро старого и нового образца — чем отличаются и как найти раритет у себя

Банкноты евро. Фото: Pexels

В обращении находятся купюры евро старого и нового образца. Валюта немного отличается по дизайну и имеет разные элементы защиты. Интересно узнать, как изменились европейские банкноты за более чем 20 лет существования.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как украинцам проверить, владеют ли они раритетными купюрами евро.

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Банкноты серии "Европа"

Деньги второго поколения ввели в обращение в 2013 году. Главное отличие во предыдущей серии — купюры получили больше защитных элементов. Например, появилась так называемая "спутниковая голограмма", расположенная в правом углу на лицевой стороне (аверсе). Сгибая купюру в том месте, можно увидеть, как двигаются мелкие символы вокруг номинала.

Купюры евро первой серии. Фото: скриншот

Плюс наличность второго поколения способна похвастаться "окошками-портретами". Поместив евро на свет, удастся разглядеть изображение героини греческой мифологии. Также на просвете хорошо выделяются водяные знаки (арка, число "100", текст "100 EURO" на латыни и греческом) и защитная полоса.

Купюры нового образца получили другой размер. Банкноты номиналом 100 и 200 евро стали немного меньше в высоту, как 50 евро. А ширина сохранилась на прежнем уровне. Что касается основного дизайна (мотив абстрактных зданий), то его обновление не коснулось. Разделение номиналов на цвета осталось прежним:

5 евро — серый;

10 евро — красный;

20 евро — светло-голубой;

50 евро — оранжевый;

100 евро — зеленый;

200 евро — желтый;

500 евро — фиолетовый.

Купюры евро второй серии. Фото: кадр из видео

Новый дизайн впервые за 20 лет

Европейский центральный банк запланировал масштабную реновацию банкнот. Вместо безымянных мостов, окон и зданий хотят поместить портреты известных деятелей или изображения рек/птиц. На реверсе появятся культурные события и объекты или европейские институты, включая Центробанк (зависит от выбранной тематики).

В ЕЦБ убеждены, что новый внешний вид сделает купюры более привлекательными и узнаваемыми. В 2025 году пройдет конкурс на лучший дизайн, в 2026-м проголосуют за победителя. А впоследствии выпустят тираж третьей серии. Правда, может не обойтись без критики в случае избрания конкретных культурных фигур.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам могут продать фальшивые доллары. Можно легко проверить купюру на подлинность, обращая внимание на внешние признаки, в частности цвет и качество печати, элементы защиты (водяной знак, синюю ленту, микропечать) и текстуру бумаги.

Также мы писали, какие валюты самые дешевые в мире. Лидерами антирейтинга стали ливанский фунт (0,000011 долл.), иранский риал (0,000024 долл.), вьетнамский донг (0,000038 долл.), лаосский кип (0,000046 долл.) и индонезийская рупия (0,000062 долл.).