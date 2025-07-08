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Главная Экономика Может случиться с каждым — кому грозит депортация из ЕС в июле

Может случиться с каждым — кому грозит депортация из ЕС в июле

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 16:10
Депортация украинцев из ЕС — кого могут наказать в июле 2025 года
Украинцы на вокзале. Фото: УНИАН

Нарушая законы чужой страны, можно нарваться на серьезное наказание — депортацию. Украинцы за рубежом должны соблюдать миграционные правила, чтобы ответственные органы не приняли решение о принудительном выселении. Это возможно во многих случаях.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кому из украинцев грозит депортация из Европейского Союза в июле 2025 года.

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За что могут депортировать из ЕС

Нарушив закон, придется понести ответственность. Одно из последствий — депортация в родную страну. Даже незначительная, на первый взгляд, ошибка способна привести к серьезному наказанию, с которым не хочет сталкиваться ни один человек за рубежом.

Принудительное выселение в июле ждет иностранцев, которых поймали на использовании фальшивых документов. Это наиболее распространенное основание для депортации. Но далеко не единственное. В списке "популярных" причин такие:

  • нарушение правил легального пребывания в ЕС;
  • завершение срока визы или вида на жительство;
  • незаконное пересечение государственной границы;
  • совершение уголовного преступления;
  • трудоустройство без разрешения, по студенческой визе и т.д;
  • ведение бизнеса неофициально, уклонение от уплаты налогов;
  • умышленное предоставление недостоверных сведений о себе;
  • пребывание в реестре лиц, нежелательных к въезду в Европейский Союз.

Украинцы могут обжаловать решение о депортации. Закон позволяет задержаться до момента вынесения вердикта, но редко суд отменяет требование контролирующего органа и позволяет иностранцу остаться за границей. Это временный вариант для накопления денег и завершения всех дел.

Стоит помнить, что в зависимости от причины принудительного выселения данные о гражданине могут внести в Шенгенскую информационную систему SIS и запретить человеку въезд на территорию конкретной страны или Евросоюза на определенное время.

В отдельных случаях депортация бывает лучшим выходом из сложного положения. Если иностранца поймают на попытке подкупа правоохранительных органов для избежания выдворения, нарушителю грозит уголовная ответственность — лишение свободы на срок от 1 года.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала признание геноцидом депортации крымских татар Советским Союзом в 1944 году. Страна в своем решении присоединилась к Латвии, Литве, Канаде, Польше, Эстонии и Чехии.

Также мы писали, менялись ли купюры европейской валюты за более 20 лет существования. Новая серия отличается от старой только элементами защиты, а дизайн остался почти аналогичным. Не помешает узнать, как отличить "раритет".

Европейский союз украинцы Европа наказание депортация
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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