Виїзд з України в Польщу — кого розвернуть на кордоні без візи в липні 2025

Пункт пропуску на кордоні. Фото: УНІАН

Для деяких українців поїздка в Польщу може закінчитися негативно. Перетин кордону залежить від наявності одного документу, відсутність або протермінування якого стане причиною відправити мандрівника додому. Тоді доведеться оформити візу, інакше в сусідню країну не потрапити.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кого з українців можуть розвернути на кордоні з Польщею в липні 2025 року.

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Наші громадяни повинні показати дійсний біометричний закордонний паспорт і мати страховку, яка покриває витрати на лікування в Польщі. На офіційному сайті Міністерства закордонних справ йдеться, що українцям дозволений безвізовий режим — подорожі територією країн Шенгенської угоди тільки з біометрією.

"Ви можете перебувати на території країн-учасниць Шенгенської угоди до 90 днів протягом 180-денного проміжку часу. Відсутність у країнах Шенгенського простору безперервно протягом 90 днів дозволяє нове перебування до 90 днів", — уточнили на сайті Федерального міністерства закордонних справ.

Якщо в’їзд у Польщу відбувається з туристичною метою, достатньо мати дійсну біометрію і не вичерпаний термін перебування у зоні Шенгену. Водночас для українців, які втікають від повномасштабної війни, запровадили спрощені умови перетину кордону.

Теоретично біженців можуть пропустити з будь-якими внутрішніми документами, але на практиці польські прикордонники все частіше вимагають біометричний паспорт, хіба що людина має прописку в зоні активних бойових дій.

Плюс варто знати, що у випадку в’їзду до Польщі з метою отримання тимчасового захисту українцям дається право на легальне перебування протягом 18 місяців. Після завершення терміну можна подати заявку на видачу дозволу на тимчасове проживання (від 1 до 3 років).

"Громадяни України, а також їх чоловіки (дружини), які внаслідок російської агресії покинули свою Батьківщину, можуть перебувати на території Польщі легально впродовж 18 місяців. Це стосується осіб, які прибули до Польщі безпосередньо з України після 24 лютого 2022 року", — констатували на Gov.pl.

Кому таки доведеться зробити візу

Без візи не вдасться перетнути польський кордон таким категоріям українців:

термін дії біометричного паспорта завершився, а мета виїзду не пов’язана з військовою агресією;

вичерпався 90-денний період перебування у країнах Шенгенської зони;

в’їзд відбувається не по біометричному паспорту з території держави, яка не входить до Шенгенської зони;

ціль подорожі — легальне працевлаштування, навчання, ведення підприємницької діяльності тощо (не туризм або відвідування родичів).

Очевидно, потрібно зважати на індивідуальні обставини, коли заходить мова про поїздку в Польщу. Рішення про оформлення візи залежить від цілі вашого візиту і наявності альтернативного документу, який дозволяє вільне пересування.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в серпні 2025 року українці в Польщі можуть розраховувати на виплати від держави. Зокрема 800 злотих щомісяця дають на дитину до 18 років і 300 злотих — на підготовку до школи. Плюс доступна безплатна медицина і правова допомога.

Також ми писали, що Польща готується до запуску системи EES, яка автоматизує контроль на кордоні та посилює безпеку. Нові правила для іноземців, зокрема українців, почнуть діяти вже з жовтня 2025 року.