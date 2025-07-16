Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Не пустять навіть у Польщу — кого розвернуть на кордоні без візи

Не пустять навіть у Польщу — кого розвернуть на кордоні без візи

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 19:10
Виїзд з України в Польщу — кого розвернуть на кордоні без візи в липні 2025
Пункт пропуску на кордоні. Фото: УНІАН

Для деяких українців поїздка в Польщу може закінчитися негативно. Перетин кордону залежить від наявності одного документу, відсутність або протермінування якого стане причиною відправити мандрівника додому. Тоді доведеться оформити візу, інакше в сусідню країну не потрапити.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кого з українців можуть розвернути на кордоні з Польщею в липні 2025 року.

Реклама
Читайте також:

Як в’їхати в Польщу з України

Наші громадяни повинні показати дійсний біометричний закордонний паспорт і мати страховку, яка покриває витрати на лікування в Польщі. На офіційному сайті Міністерства закордонних справ йдеться, що українцям дозволений безвізовий режим — подорожі територією країн Шенгенської угоди тільки з біометрією.

"Ви можете перебувати на території країн-учасниць Шенгенської угоди до 90 днів протягом 180-денного проміжку часу. Відсутність у країнах Шенгенського простору безперервно протягом 90 днів дозволяє нове перебування до 90 днів", — уточнили на сайті Федерального міністерства закордонних справ.

Якщо в’їзд у Польщу відбувається з туристичною метою, достатньо мати дійсну біометрію і не вичерпаний термін перебування у зоні Шенгену. Водночас для українців, які втікають від повномасштабної війни, запровадили спрощені умови перетину кордону.

Теоретично біженців можуть пропустити з будь-якими внутрішніми документами, але на практиці польські прикордонники все частіше вимагають біометричний паспорт, хіба що людина має прописку в зоні активних бойових дій.

Плюс варто знати, що у випадку в’їзду до Польщі з метою отримання тимчасового захисту українцям дається право на легальне перебування протягом 18 місяців. Після завершення терміну можна подати заявку на видачу дозволу на тимчасове проживання (від 1 до 3 років).

"Громадяни України, а також їх чоловіки (дружини), які внаслідок російської агресії покинули свою Батьківщину, можуть перебувати на території Польщі легально впродовж 18 місяців. Це стосується осіб, які прибули до Польщі безпосередньо з України після 24 лютого 2022 року", — констатували на Gov.pl.

Кому таки доведеться зробити візу

Без візи не вдасться перетнути польський кордон таким категоріям українців:

  • термін дії біометричного паспорта завершився, а мета виїзду не пов’язана з військовою агресією;
  • вичерпався 90-денний період перебування у країнах Шенгенської зони;
  • в’їзд відбувається не по біометричному паспорту з території держави, яка не входить до Шенгенської зони;
  • ціль подорожі — легальне працевлаштування, навчання, ведення підприємницької діяльності тощо (не туризм або відвідування родичів).

Очевидно, потрібно зважати на індивідуальні обставини, коли заходить мова про поїздку в Польщу. Рішення про оформлення візи залежить від цілі вашого візиту і наявності альтернативного документу, який дозволяє вільне пересування.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в серпні 2025 року українці в Польщі можуть розраховувати на виплати від держави. Зокрема 800 злотих щомісяця дають на дитину до 18 років і 300 злотих — на підготовку до школи. Плюс доступна безплатна медицина і правова допомога.

Також ми писали, що Польща готується до запуску системи EES, яка автоматизує контроль на кордоні та посилює безпеку. Нові правила для іноземців, зокрема українців, почнуть діяти вже з жовтня 2025 року.

Польща документи візи українці в Польщі закордонний паспорт України виїзд за кордон
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації