Выезд из Украины в Польшу — кого развернут на границе без визы в июле 2025

Пункт пропуска на границе. Фото: УНИАН

Для некоторых украинцев поездка в Польшу может закончиться негативно. Пересечение границы зависит от наличия одного документа, отсутствие или просрочка которого станет причиной отправить путешественника домой. Тогда придется оформить визу, иначе в соседнюю страну не попасть.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кого из украинцев могут развернуть на границе с Польшей в июле 2025 года.

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Как въехать в Польшу из Украины

Наши граждане должны показать действительный биометрический загранпаспорт и иметь страховку, которая покрывает расходы на лечение в Польше. На официальном сайте Министерства иностранных дел говорится, что украинцам разрешен безвизовый режим — путешествия по территории стран Шенгенского соглашения только с биометрией.

"Вы можете находиться на территории стран-участниц Шенгенского соглашения до 90 дней в течение 180-дневного промежутка времени. Отсутствие в странах Шенгенского пространства непрерывно в течение 90 дней позволяет новое пребывание до 90 дней", — уточнили на сайте Федерального министерства иностранных дел.

Если въезд в Польшу происходит с туристической целью, достаточно иметь действительную биометрию и не исчерпанный срок пребывания в зоне Шенгена. Однако для украинцев, которые бегут от полномасштабной войны, ввели упрощенные условия пересечения границы.

Теоретически беженцев могут пропустить с любыми внутренними документами, но на практике польские пограничники все чаще требуют биометрический паспорт, разве что человек имеет прописку в зоне активных боевых действий.

Плюс стоит знать, что в случае въезда в Польшу с целью получения временной защиты украинцам дается право на легальное пребывание в течение 18 месяцев. После завершения срока можно подать заявку на выдачу разрешения на временное проживание (от 1 до 3 лет).

"Граждане Украины, а также их супруги, которые вследствие российской агрессии покинули свою Родину, могут находиться на территории Польши легально в течение 18 месяцев. Это касается лиц, прибывших в Польшу непосредственно из Украины после 24 февраля 2022 года", — констатировали на Gov.pl.

Кому таки придется сделать визу

Без визы не удастся пересечь польскую границу таким категориям украинцев:

срок действия биометрического паспорта завершился, а цель выезда не связана с военной агрессией;

исчерпался 90-дневный период пребывания в странах Шенгенской зоны;

въезд происходит не по биометрическому паспорту с территории государства, которое не входит в Шенгенскую зону;

цель путешествия — легальное трудоустройство, обучение, ведение предпринимательской деятельности и т.д. (не туризм или посещение родственников).

Очевидно, нужно учитывать индивидуальные обстоятельства, когда заходит речь о поездке в Польшу. Решение об оформлении визы зависит от цели вашего визита и наличия альтернативного документа, позволяющего свободное передвижение.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в августе 2025 года украинцы в Польше могут рассчитывать на выплаты от государства. В частности 800 злотых ежемесячно дают на ребенка до 18 лет и 300 злотых — на подготовку к школе. Плюс доступна бесплатная медицина и правовая помощь.

Также мы писали, что Польша готовится к запуску системы EES, которая автоматизирует контроль на границе и усиливает безопасность. Новые правила для иностранцев, в частности украинцев, начнут действовать уже с октября 2025 года.