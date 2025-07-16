Автобуси до Польщі — скільки доведеться заплатити за люксові умови в дорозі

Автобус до Польщі. Фото: Grand Bus/Facebook

Плануючи поїздку до Польщі, українцям потрібно обрати зручний транспорт. Автобусні перевезення — популярний спосіб добратися за кордон. Ціни на квитки варіюються, а різниця може сягати понад 1000 грн. Одна з причин такої прірви у вартості — умови в дорозі та комфортний транспорт.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує квиток до Польщі для пасажирів, які прагнуть лакшері-умови.

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Ціни на квитки до Польщі

Існує велика кількість перевізників, тож українці можуть підібрати собі відповідний варіант. Один із критеріїв вибору — зручності в автобусі. Враховуючи тривалість поїздки, не дивно, що люди прагнуть провести час у дорозі з комфортом. Вони готові переплатити за квиток, аби отримати місце в сучасному транспорті з додатковими сервісами.

До Польщі курсують буси різного класу комфорту. За люксові умови доведеться віддати більше коштів. Такий транспорт зазвичай оснащений Wi-Fi, кондиціонером, зручними кріслами з регульованою спинкою і підставкою для ніг, персональними екранами для перегляду відео, клімат-контролем, навіть туалетами.

Ми дізналися, які компанії спеціалізуються на лакшері-перевезеннях і пропонують автобуси класу люкс. Подорож зі Львова до Варшави, користуючись послугами одного з відомих провайдерів, обійдеться в 1400 грн (10 годин 45 хвилин у дорозі). Транспорт оснащений:

Wi-Fi;

туалетом;

розетками;

додатковим простором для ніг;

клімат-контролем;

телевізором;

музичним супроводом;

дитячими кріслами;

безплатними снеками та напоями.

Маршрут Львів — Варшава. Фото: скриншот

Натомість інший перевізник пропонує квитки зі Львова до Варшави набагато дорожче — за 2640 грн (9 годин 10 хвилин у дорозі). Автобус має кондиціонер та обігрів, великі панорамні вікна, індивідуальний обдув і освітлення, Wi-Fi, розетки, персональні розкладні столики, регульовані сидіння з підголівниками та підлокітниками, санвузол і навіть холодильник, монітори, DVD.

Вартість поїздки зі Львова до Варшави. Фото: скриншот

Зміни для автобусних маршрутів

В Міністерстві розвитку громад та територій України попередили, що з 10 липня 2025 року на українсько-польському кордоні запровадили нові правила реєстрації автобусів у системі єЧерга. Це стало необхідністю для зменшення навантаження на прикордонну інфраструктуру, яке сильно зросло влітку.

"Схвалено рішення запровадити можливість реєстрації на пункті пропуску "Шегині — Медика" лише регулярних автобусних маршрутів. Нерегулярні маршрути реєструватись для перетину кордону через цей пункт пропуску тимчасово не зможуть", — йдеться на сайті Міністерства.

Нерегулярні рейси, зокрема туристичні, чартерні та замовні, наразі не мають змоги зареєструватися у системі. Альтернативою є пункт пропуску "Нижанковичі — Мальховичі", який відкрили наприкінці грудня 2024 року. Він функціонує за європейським принципом скоординованого контролю і здатен пропускати до 50 автобусів на добу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, на польському кордоні впровадять нову систему в’їзду/виїзду (EES), яка запрацює у жовтні 2025 року. Вона автоматизує перевірку документів і пришвидшить прикордонний контроль для громадян України та інших іноземців.

Також ми писали, що українці можуть набути громадянство Польщі за натуралізацією. Для цього слід виконати кілька важливих умов, які стосуються терміну легального проживання, знання мови, наявності джерела доходу тощо.