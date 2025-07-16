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Главная Экономика Поездка в Польшу — сколько стоят места в автобусах класса люкс

Поездка в Польшу — сколько стоят места в автобусах класса люкс

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 09:20
Автобусы в Польшу — сколько придется заплатить за люксовые условия в дороге
Автобус в Польшу. Фото: Grand Bus/Facebook

Планируя поездку в Польшу, украинцам нужно выбрать удобный транспорт. Автобусные перевозки — популярный способ добраться за границу. Цены на билеты варьируются, а разница может достигать более 1000 грн. Одна из причин такой пропасти в стоимости — условия в дороге и комфортный транспорт.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит билет в Польшу для пассажиров, которые стремятся к лакшери-условиям.

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Цены на билеты в Польшу

Существует большое количество перевозчиков, поэтому украинцы могут подобрать себе подходящий вариант. Один из критериев выбора — удобства в автобусе. Учитывая продолжительность поездки, неудивительно, что люди стремятся провести время в дороге с комфортом. Они готовы переплатить за билет, дабы получить место в современном транспорте с дополнительными сервисами.

В Польшу курсируют бусы разного класса комфорта. За люксовые условия придется отдать больше денег. Такой транспорт обычно оснащен Wi-Fi, кондиционером, удобными креслами с регулируемой спинкой и подставкой для ног, персональными экранами для просмотра видео, климат-контролем, даже туалетами.

Мы узнали, какие компании специализируются на лакшери-перевозках и предлагают автобусы класса люкс. Путешествие из Львова в Варшаву, пользуясь услугами одного из известных провайдеров, обойдется в 1400 грн (10 ч. 45 минут в пути). Транспорт оснащен:

  • Wi-Fi;
  • туалетом;
  • розетками;
  • дополнительным пространством для ног;
  • климат-контролем;
  • телевизором;
  • музыкальным сопровождением;
  • детскими креслами;
  • бесплатными снеками и напитками.
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Маршрут Львов — Варшава. Фото: скриншот

Зато другой перевозчик предлагает билеты из Львова в Варшаву гораздо дороже — за 2 640 грн (9 ч. 10 минут в пути). Автобус имеет кондиционер и обогрев, большие панорамные окна, индивидуальный обдув и освещение, Wi-Fi, розетки, персональные раскладные столики, регулируемые сиденья с подголовниками и подлокотниками, санузел и даже холодильник, мониторы, DVD.

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Стоимость поездки из Львова в Варшаву. Фото: скриншот

Изменения для автобусных маршрутов

В Министерстве развития общин и территорий Украины предупредили, что с 10 июля 2025 года на украинско-польской границе ввели новые правила регистрации автобусов в системе єЧерга. Это стало необходимостью для уменьшения нагрузки на пограничную инфраструктуру, которая сильно выросла летом.

"Принято решение ввести возможность регистрации на пункте пропуска "Шегини — Медика" только регулярных автобусных маршрутов. Нерегулярные маршруты регистрироваться для пересечения границы через этот пункт пропуска временно не смогут", — говорится на сайте Министерства.

Нерегулярные рейсы, в частности туристические, чартерные и заказные, пока не имеют возможности зарегистрироваться в системе. Альтернативой является пункт пропуска "Нижанковичи — Мальховичи", который открыли в конце декабря 2024 года. Он функционирует по европейскому принципу скоординированного контроля и способен пропускать до 50 автобусов в сутки.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, на польской границе внедрят новую систему въезда/выезда (EES), которая заработает в октябре 2025 года. Она автоматизирует проверку документов и ускорит пограничный контроль для граждан Украины и других иностранцев.

Также мы писали, что украинцы могут получить гражданство Польши по натурализации. Для этого следует выполнить несколько важных условий, касающихся срока легального проживания, знания языка, наличия источника дохода и др.

Польша поездки автобусы цены билеты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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