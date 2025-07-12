Громадянство Польщі у 2025 році — як українцям швидко оформити другий паспорт

Український паспорт. Фото: УНІАН

Щоб набути громадянства іншої країни, потрібно докласти багато зусиль. Закони Польщі передбачають кілька способів оформлення другого паспорта. Іноземці повинні виконати низку непростих умов, пов’язаних із терміном легального перебування в Польщі та офіційними доходами.

Про це йдеться на сайті Куявсько-Поморського воєводства.

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Як стати громадянином Польщі

Перший спосіб, доступний українцям, вимагає від претендентів безперервного проживання на території держави упродовж трьох років, наявності стабільного і регулярного джерела прибутку, а також юридичного права на житло. Іноземець повинен знати польську мову на рівні щонайменше B1 (підтверджується відповідним сертифікатом).

Другий варіант підходить людям, які мають дружину/чоловіка з польським громадянством. Треба перебувати у шлюбі мінімум три роки і легально мешкати в Польщі від двох років на підставі дозволу на постійне перебування чи іншого документу.

Неповнолітнім іноземцям дають місцеве громадянство, якщо один із батьків має польський паспорт. Це право за народженням або усиновленням. Також можна відновити втрачене до 1 січня 1999 року громадянство, але цей спосіб недоступний людям, які:

добровільно пішли на військову службу в період між 1 вересня 1939 року і 8 травня 1945 року (йдеться про армії Німеччини, Італії та Японії);

добровільно прийняли державну посаду в одній зі вказаних країн;

працювали на заподіяння шкоди Польщі, її незалежності та суверенітету, брали участь у порушеннях прав людини, становили загрозу обороні чи безпеці.

Ще одна альтернатива — довести своє польське походження. Наприклад, якщо ваша мама, батько, бабуся, дідусь, прабабуся чи прадідусь були громадянами Польщі, але опинилися за кордоном і втратили зв'язок із Батьківщиною через різні історичні обставини. Необхідно мати карту поляка і провести на території країни мінімум рік. Тоді відкриється можливість претендувати на другий паспорт.

Нарешті, рішення про набуття громадянства може ухвалити президент. Він уповноважений узгоджувати такі питання незалежно від індивідуальних обставин заявника. Не обов’язково знати мову чи проживати в Польщі довгий час. Але такі привілеї здебільшого дістаються людям з особливими досягненнями: вченим, художникам, спортсменам тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть отримати німецьке громадянство у 2025 році шляхом натуралізації. Потрібно легально проживати в державі мінімум п’ять років, володіти національною мовою на достатньому рівні та бути інтегрованим у німецьке суспільство.

Також ми писали, що у 2025 році мінімальна зарплата в Польщі становить 4 666 злотих брутто, "на руки" працівники отримують близько 3 510 злотих. За нічні зміни роботодавці виплачують додаткові кошти, розмір залежить від місяця.