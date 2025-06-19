Множинне громадянство — де практикують і хто не зможе отримати другий паспорт

Українські паспорти. Фото: Google Maps

В Україні нарешті ухвалили запровадження інституту множинного громадянства, що дуже важливо в умовах повномасштабної війни, коли мільйони людей опинилися розкиданими по світу. Подібна практика застосовується в багатьох державах, але можуть існувати певні обмеження щодо процедури набуття громадянства чи доступу до якихось благ.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кому дозволено мати кілька паспортів і де у світі практикують множинне громадянство.

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Що передбачає закон про множинне громадянство

Закон ухвалили на засіданні Верховної Ради 18 червня 2025 року. Інститут множинного громадянства передбачає, що українцям офіційно дозволяється мати два і більше паспорти інших країн. До цього людина повинна була відмовитися від українського документу, якщо прагнула набути інше громадянство.

Для визнання другого паспорта держава має входити у перелік "дружніх", затверджений Кабінетом Міністрів. Важливо уточнити, що множинне громадянство з державою-агресором заборонено. Російський паспорт навіть є підставою для втрати українського (за винятком ситуацій примусового отримання чи автоматичної видачі).

Право набуття другого громадянства поширюється на всіх українців, окрім державних службовців і суддів.

На кого поширюється дія закону

Можна виокремити кілька великих цільових груп закону про запровадження інституту множинного громадянства.

"Стара" діаспора. Входять етнічні українці та їх нащадки, які мешкають за кордоном і навіть ніколи не бували в Україні, але зберегли національну ідентичність. Біженці, що виїхали після 2014 року. Вони влаштували життя переважно в європейських державах, частково інтегрувалися в суспільство, хтось відкрив бізнес або розвиває кар’єру. Українці, які вже мають другий паспорт. Таким людям доводилося приховувати наявність іншого громадянства, аби закон не зобов’язав їх відмовитися від українського. Тепер вони зможуть легалізуватися і не боятися викриття.

Також не варто забувати про меншу цільову групу — іноземців, які воюють за Україну. Для них передбачили спрощену процедуру набуття громадянства. Обов’язковою умовою для всіх претендентів буде складання іспитів на знання Конституції, історії та мови України.

Де практикується множинне громадянство

Держав, на території яких дозволене множинне громадянство, більше сотні (орієнтовно 130). Тобто це поширена світова практика, яку Україна перейме лише тепер. У список входять США, Канада, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, Ватикан та ін.

Процедура отримання паспорта відрізняється в кожній країні. Десь дозволяється набуття громадянства за натуралізацією, походженням або народженням, через шлюб або репатріацію. Десь функціонують інвестиційні програми — видача паспорта за велике фінансове вкладення. Часто від претендентів вимагають знання мови і мінімального терміну проживання.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні хочуть затвердити вимогу щодо оформлення внутрішнього паспорта у вигляді книжки тільки державною мовою. За старим зразком допускається переклад тексту однією з регіональних мов або мов меншин України (на вибір громадянина).

Також ми писали, як українцям отримати громадянство Німеччини. Місцевий закон допускає набуття за правом народження, за походженням, через шлюб або натуралізацію. Спрощену процедуру, доступну біженцям з України, скасували у травні 2025 року.