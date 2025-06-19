Множественное гражданство — где практикуют и кто не сможет получить второй паспорт

Украинские паспорта. Фото: Google Maps

В Украине наконец приняли введение института множественного гражданства, что очень важно в условиях полномасштабной войны, когда миллионы людей оказались разбросанными по миру. Подобная практика применяется во многих государствах, но могут существовать определенные ограничения по процедуре получения гражданства или доступа к каким-то благам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кому разрешено иметь несколько паспортов и где в мире практикуют множественное гражданство.

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Что предусматривает закон о множественном гражданстве

Закон был принят на заседании Верховной Рады 18 июня 2025 года. Институт множественного гражданства предусматривает, что украинцам официально разрешается иметь два и больше паспорта других стран. До этого человек должен был отказаться от украинского документа, если стремился получить второе гражданство.

Для признания второго паспорта государство должно входить в перечень "дружественных", утвержденный Кабинетом Министров. Важно уточнить, что множественное гражданство с государством-агрессором запрещено. Российский паспорт даже является основанием для потери украинского (за исключением ситуаций принудительного получения или автоматической выдачи).

Право приобретения второго гражданства распространяется на всех украинцев, кроме государственных служащих и судей.

На кого распространяется действие закона

Можно выделить несколько крупных целевых групп закона о введении института множественного гражданства.

"Старая" диаспора. Входят этнические украинцы и их потомки, которые живут за рубежом и даже никогда не бывали в Украине, но сохранили национальную идентичность. Беженцы, выехавшие после 2014 года. Они устроили жизнь преимущественно в европейских государствах, частично интегрировались в общество, кто-то открыл бизнес или развивает карьеру. Украинцы, которые уже имеют второй паспорт. Таким людям приходилось скрывать наличие второго гражданства, чтобы закон не обязал их отказаться от украинского. Теперь они смогут легализоваться и не бояться разоблачения.

Также не стоит забывать о меньшей целевой группе — иностранцах, которые воюют за Украину. Для них предусмотрели упрощенную процедуру получения гражданства. Обязательным условием для всех претендентов будет сдача экзаменов на знание Конституции, истории и языка Украины.

Где практикуется множественное гражданство

Государств, на территории которых разрешено множественное гражданство, более сотни (ориентировочно 130). Это распространенная мировая практика, которую Украина примет только теперь. В список входят США, Канада, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Ватикан и др.

Процедура получения паспорта отличается в каждой стране. Где-то разрешается приобретение гражданства по натурализации, происхождению или рождению, через брак или репатриацию. Где-то функционируют инвестиционные программы — выдача паспорта за большое финансовое вложение. Часто от претендентов требуют знание языка и минимального срока проживания.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине хотят утвердить требование по оформлению внутреннего паспорта в виде книжки только на государственном языке. По старому образцу допускается перевод текста на один из региональных языков или языков меньшинств Украины (на выбор гражданина).

Также мы писали, как украинцам получить гражданство Германии. Местный закон допускает приобретение по праву рождения, по происхождению, через брак или натурализацию. Упрощенную процедуру, доступную беженцам из Украины, отменили в мае 2025 года.