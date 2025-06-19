Нові правила оформлення паспортів — чи доведеться українцям міняти документи

Паспорти у вигляді книжечки. Фото: Pexels

В Україні планують змінити правила оформлення внутрішніх і закордонних паспортів. Зміни торкнуться документу на підтвердження громадянства у вигляді книжечки. Станом на 2025 рік такі паспорти видають лише в окремих випадках.

Про це йдеться в проєкті постанови №13369.

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Записи в паспорті-книжці

В далекому 2016 році запрацювали зміни до закону "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус". Відтоді українцям почали видавати лише ID-картки, а книжечки залишилися в минулому.

"Остання партія бланків паспортів у формі книжечки виготовлялася ще у 2014 році. З початком обігу ID-карток всі технологічні форми та оснастки для виготовлення паспорта громадянина України у формі книжечки було знищено", — йдеться в пояснювальній записці до проєкту постанови.

Отримати документ-книжку станом на 2025 рік можна лише за рішенням суду. Аби скасувати застарілі нормативні акти і привести паспортну систему у відповідність до чинного мовного законодавства, планується внести зміни до постанови "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон".

Що може змінитися в Україні

Основним нововведенням проєкту є вимога, щоб усі записи в паспорті-книжці вносилися виключно українською мовою. Нині діє норма статті 13 закону "Про засади державної мовної політики":

"Паспорт громадянина або документ, що його заміняє, і відомості про власника, що вносяться до нього, виконуються державною мовою і поруч, за вибором громадянина, однією з регіональних мов або мов меншин України".

Якщо ініціативу ухвалять, то паспорти у вигляді книжки видаватимуть лише з записами українською мовою, без перекладу на російську. Водночас старі документи, якими користуються люди, залишаться чинними, їх не доведеться міняти (окрім випадків, коли заміна передбачена законом).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо запровадження інституту множинного громадянства в Україні. Документ передбачає право українців мати громадянство іншої держави (з конкретного переліку) без втрати українського паспорта.

Також ми писали, що деяким українцям у Польщі знадобиться сертифікат про знання мови. Документ вимагають при вступі до університету або поліцеальну школу, для отримання польського громадянства або працевлаштування в державному секторі.