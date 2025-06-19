Новые правила оформления паспортов — придется ли украинцам менять документы

Паспорта в виде книжечки. Фото: Pexels

В Украине планируют изменить правила оформления внутренних и заграничных паспортов. Изменения коснутся документа на подтверждение гражданства в виде книжечки. По состоянию на 2025 год такие паспорта выдают только в отдельных случаях.

Об этом говорится в проекте постановления №13369.

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Записи в паспорте-книжке

В далеком 2016 году заработали изменения в закон "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус". С тех пор украинцам начали выдавать только ID-карты, а книжечки остались в прошлом.

"Последняя партия бланков паспортов в форме книжечки изготавливалась еще в 2014 году. С началом обращения ID-карточек все технологические формы и оснастки для изготовления паспорта гражданина Украины в форме книжечки были уничтожены", — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Получить документ-книжку по состоянию на 2025 год можно только по решению суда. Чтобы отменить устаревшие нормативные акты и привести паспортную систему в соответствие с действующим языковым законодательством, планируется внести изменения в постановление "Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезда за границу".

Что может измениться в Украине

Основным нововведением проекта является требование, чтобы все записи в паспорте-книжке вносились исключительно на украинском языке. Сейчас действует норма статьи 13 закона "Об основах государственной языковой политики":

"Паспорт гражданина или документ, который его заменяет, и сведения о владельце, которые вносятся в него, выполняются на государственном языке и рядом, по выбору гражданина, на одном из региональных языков или языков меньшинств Украины".

Если инициативу примут, то паспорта в виде книжки будут выдавать только с записями на украинском языке, без перевода на русский. Однако старые документы, которыми пользуются люди, останутся в силе, их не придется менять (кроме случаев, когда замена предусмотрена законом).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о введении института множественного гражданства в Украине. Документ предусматривает право украинцев иметь гражданство другого государства (из конкретного перечня) без потери украинского паспорта.

Также мы писали, что некоторым украинцам в Польше понадобится сертификат о знании языка. Документ требуют при поступлении в университет или полицеальную школу, для получения польского гражданства или трудоустройства в государственном секторе.