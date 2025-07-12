Гражданство Польши в 2025 году — как украинцам быстро оформить второй паспорт

Украинский паспорт. Фото: УНИАН

Чтобы приобрести гражданство другой страны, нужно приложить много усилий. Законы Польши предусматривают несколько способов оформления второго паспорта. Иностранцы должны выполнить ряд непростых условий, связанных со сроком легального пребывания в Польше и официальными доходами.

Об этом говорится на сайте Куявско-Поморского воеводства.

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Как стать гражданином Польши

Первый способ, доступный украинцам, требует от претендентов непрерывного проживания на территории государства в течение трех лет, наличия стабильного и регулярного источника дохода, а также юридического права на жилье. Иностранец должен знать польский язык на уровне не менее B1 (подтверждается соответствующим сертификатом).

Второй вариант подходит людям, которые имеют жену/мужа с польским гражданством. Надо находиться в браке минимум три года и легально проживать в Польше от двух лет на основании разрешения на постоянное пребывание или иного документа.

Несовершеннолетним иностранцам дают местное гражданство, если один из родителей имеет польский паспорт. Это право по рождению или усыновлению. Также можно восстановить утраченное до 1 января 1999 года гражданство, но этот способ недоступен людям, которые:

добровольно пошли на военную службу в период между 1 сентября 1939 года и 8 мая 1945 года (речь идет об армиях Германии, Италии и Японии);

добровольно приняли государственную должность в одной из указанных стран;

работали на причинение вреда Польше, ее независимости и суверенитету, участвовали в нарушениях прав человека, представляли угрозу обороне или безопасности.

Еще одна альтернатива — доказать свое польское происхождение. Например, если ваша мама, отец, бабушка, дедушка, прабабушка или прадедушка были гражданами Польши, но оказались за границей и потеряли связь с Родиной из-за различных исторических обстоятельств. Необходимо иметь карту поляка и провести на территории страны минимум год. Тогда откроется возможность претендовать на второй паспорт.

Наконец, решение о получении гражданства может принять президент. Он уполномочен согласовывать такие вопросы независимо от индивидуальных обстоятельств заявителя. Не обязательно знать язык или проживать в Польше долгое время. Но такие привилегии в основном достаются людям с особыми достижениями: ученым, художникам, спортсменам и др.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут получить немецкое гражданство в 2025 году путем натурализации. Нужно легально проживать в государстве минимум пять лет, владеть национальным языком на достаточном уровне и быть интегрированным в немецкое общество.

Также мы писали, что в 2025 году минимальная зарплата в Польше составляет 4 666 злотых брутто, "на руки" сотрудники получают около 3 510 злотых. За ночные смены работодатели выплачивают дополнительные деньги, размер зависит от месяца.