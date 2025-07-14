Нові бар’єри на польському кордоні — які зміни держава готує для українців

Люди проходять паспортний контроль. Фото: УНІАН

Щодня тисячі українців перетинають польський кордон. Однак країна готується змінити умови в'їзду для іноземців, в тому числі й для громадян України.

Про те, чому Польща створює систему бар'єрів на українському кордоні та як можуть змінитись умови в'їзду іноземців в країну у 2025 році, розповіли на інформаційному порталі "inPoland".

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Як зміняться умови в'їзду в Польщу

У польських аеропортах завершили всі приготування до запуску нової європейської системи в’їзду/виїзду (EES), яка автоматизує перевірку мандрівників. Ця система створена для того, щоб покращити безпеку та спростити легальний перетин кордону до країн Шенгенської зони.

Польща стала однією з перших держав, яка повністю готова до роботи за новими правилами — залишилось дочекатися запуску системи в інших країнах ЄС.

EES дозволить швидше проходити прикордонний контроль і зменшить ризик підробки документів. Запуск системи кілька разів відкладали, але тепер очікується, що вона запрацює в жовтні цього року.

Чому на кордоні з Україною встановлюють додаткові бар’єри

Польща також посилює охорону кордону з Україною. У Підкарпатському та Люблінському воєводствах встановлять нові електронні системи безпеки загальною довжиною 535 км. Йдеться про:

відеокамери;

тепловізори;

спеціальні пункти моніторингу.

Частина обладнання вже встановлена — понад 300 опор для камер, близько 400 тепловізійних та денно-нічних пристроїв спостереження, а також центр моніторингу в Перемишлі. Системи вже працюють на окремих ділянках кордону.

Чому Польща повернула тимчасовий контроль на кордонах з іншими країнами ЄС

З 7 липня Польща тимчасово повернула прикордонний контроль на межі з Німеччиною та Литвою. Перевірки триватимуть щонайменше до 5 серпня. Основна мета — боротьба з нелегальною міграцією.

На кордоні з Німеччиною перевірки ведуться у 52 місцях, а з Литвою — у 13. Це не постійні пункти зі шлагбаумами, а вибіркові перевірки. Особливу увагу приділяють мікроавтобусам та авто з тонованими вікнами. При зупинці прикордонники перевіряють документи та багаж.

У прикордонній службі також нагадують, що незаконний перетин кордону карається штрафом 500 злотих (близько 5 734, грн), а за серйозні порушення — навіть ув’язненням до 3 років.

Раніше ми писали, що Польща й надалі залишається однією з найпривабливіших країн для українців, які виїжджають через війну. Багато наших громадян знайшли тут роботу й отримують зарплату.

Також ми розповідали, що отримання громадянства іншої держави — це складний і тривалий процес. Польське законодавство пропонує декілька шляхів для набуття громадянства.