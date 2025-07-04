Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка З таким доходом пару вважають багатою в Польщі — сума у 2025 році

З таким доходом пару вважають багатою в Польщі — сума у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 15:15
Доходи в Польщі 2025 — скільки має заробляти пара, щоб вважатися багатою
Польська валюта. Фото: Pexels

Мешкаючи в Польщі, не обов’язково заробляти десятки тисяч злотих, аби вважатися багатими. Для самотньої людини середній рівень доходу трохи менший, ніж для пари чи повноцінної сім’ї.

Про це йдеться в дослідженні Business Insider Polska.

Реклама
Читайте також:

Хто належить до класу багатіїв у Польщі

Суми відрізняються залежно від місця проживання. Експерти визначили поріг багатства, використовуючи методику колег із Німецького економічного інституту в Кельні. Там розвіяли невизначеність у питанні приналежності до класу багатих людей за допомогою показника прибутку у відсотках від медіанного чистого доходу домогосподарства, скоригованого на потреби.

Аби вийти за межі середнього класу, потрібно отримувати на місяць понад 250% місцевої медіанної зарплати. Проаналізувавши дані у всіх гмінах Польщі за жовтень 2024 року, вдалося обрахувати мінімальні суми для різних категорій:

  • самотня людина — від 12 500 злотих/міс. (145 000 грн);
  • пара — від 18 700 злотих/міс. (217 000 грн);
  • сім’я з однією дитиною — від 22 500 злотих/міс. (261 000 грн);
  • сім’я з чотирма дітьми — від 33 700 злотих/міс. (390 000 грн).

Це суми нетто, які видають працівникам "на руки", тобто з вирахуванням обов’язкових податків і зборів. Варто врахувати, що середні зарплати не однакові в регіонах Польщі. Наприклад, у деяких гмінах самотній людині достатньо мати близько 9 000 злотих чистого доходу на місяць, аби вважатися заможною. Натомість у Варшаві цього буде замало.

Що цікаво, велика різниця в заробітках фіксується навіть на відстані кількох десятків кілометрів. У Відєві Любуського воєводства багатими стають працівники з зарплатою 9 700 злотих, а в Нижній Сілезії такої суми не вистачить на перебування у когорті вищого середнього класу.

Автори дослідження констатували: поняття багатства дуже відносне. Потрібно враховувати місце проживання, постійні витрати людини, навіть купівельну спроможність.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації запропонував збільшити розмір мінімальної зарплати в Україні протягом 2026-2028 років. Але, враховуючи темпи інфляції, реального підняття показника не відбудеться.

Також ми писали, скільки потрібно заробляти в Україні, аби комфортно жити. Деякі кияни вважають, що для достатнього рівня життя слід отримувати близько 2 000 доларів на місяць. В інших областях орієнтовні суми трохи менші.

Польща гроші багатство доходи зарплатня
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації