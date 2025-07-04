Доходи в Польщі 2025 — скільки має заробляти пара, щоб вважатися багатою

Польська валюта. Фото: Pexels

Мешкаючи в Польщі, не обов’язково заробляти десятки тисяч злотих, аби вважатися багатими. Для самотньої людини середній рівень доходу трохи менший, ніж для пари чи повноцінної сім’ї.

Про це йдеться в дослідженні Business Insider Polska.

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Хто належить до класу багатіїв у Польщі

Суми відрізняються залежно від місця проживання. Експерти визначили поріг багатства, використовуючи методику колег із Німецького економічного інституту в Кельні. Там розвіяли невизначеність у питанні приналежності до класу багатих людей за допомогою показника прибутку у відсотках від медіанного чистого доходу домогосподарства, скоригованого на потреби.

Аби вийти за межі середнього класу, потрібно отримувати на місяць понад 250% місцевої медіанної зарплати. Проаналізувавши дані у всіх гмінах Польщі за жовтень 2024 року, вдалося обрахувати мінімальні суми для різних категорій:

самотня людина — від 12 500 злотих/міс. (145 000 грн);

пара — від 18 700 злотих/міс. (217 000 грн);

сім’я з однією дитиною — від 22 500 злотих/міс. (261 000 грн);

сім’я з чотирма дітьми — від 33 700 злотих/міс. (390 000 грн).

Це суми нетто, які видають працівникам "на руки", тобто з вирахуванням обов’язкових податків і зборів. Варто врахувати, що середні зарплати не однакові в регіонах Польщі. Наприклад, у деяких гмінах самотній людині достатньо мати близько 9 000 злотих чистого доходу на місяць, аби вважатися заможною. Натомість у Варшаві цього буде замало.

Що цікаво, велика різниця в заробітках фіксується навіть на відстані кількох десятків кілометрів. У Відєві Любуського воєводства багатими стають працівники з зарплатою 9 700 злотих, а в Нижній Сілезії такої суми не вистачить на перебування у когорті вищого середнього класу.

Автори дослідження констатували: поняття багатства дуже відносне. Потрібно враховувати місце проживання, постійні витрати людини, навіть купівельну спроможність.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації запропонував збільшити розмір мінімальної зарплати в Україні протягом 2026-2028 років. Але, враховуючи темпи інфляції, реального підняття показника не відбудеться.

Також ми писали, скільки потрібно заробляти в Україні, аби комфортно жити. Деякі кияни вважають, що для достатнього рівня життя слід отримувати близько 2 000 доларів на місяць. В інших областях орієнтовні суми трохи менші.