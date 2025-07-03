Середня зарплата для комфортного життя — скільки вистачить українцям на місяць

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Поняття комфортного життя — суб’єктивне. Комусь вистачатиме доходу 20 000 грн/міс., а хтось бідкатиметься, що 50 000 грн — це мало для покриття усіх потреб людини. Постає питання, якою має бути середня зарплата в Україні, аби громадяни назвали своє життя комфортним.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки треба заробляти для комфортного життя в Україні.

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Яка середня зарплата в Україні

За даними великого кадрового порталу Work.ua, середня зарплата станом на липень 2025 року перебуває на рівні 25 000 грн. Натомість сума середнього доходу громадян, яку Пенсійний фонд використав для обчислення пенсійного забезпечення у травні, становить 20355,40 грн. Мінімальна зарплата залишилася на рівні 8 000 грн/міс.

Кабінет Міністрів прогнозує поступове збільшення середнього доходу українців. У Бюджетній декларації на 2026-2028 року вказали такі потенційні показники:

2026 рік — 30 240 грн (+24%);

2027 рік — 35 268 грн (+16,6%);

2028 рік — 39 758 грн (+12,7%).

Виходить, через три роки наші громадяни зароблятимуть в середньому 40 000 грн/міс. принаймні за прогнозами українського уряду.

Скільки вистачить для комфортного життя

Важко визначити конкретну суму, з якою погодяться всі українці. Поняття комфортного життя в кожної людини різне. Розмір достатньої зарплати залежить від індивідуальних обставин, зокрема наявності власного житла і транспортного засобу, складу сім’ї, звичних витрат на продукти харчування, одяг, розваги та особисті потреби.

Також варто робити поправку на місце проживання. Киянам потрібно більше грошей, ніж мешканцям сільської місцевості або міст, які не є обласними центрами. Одна лише оренда квартири вимагає різних витрат. За статистичними даними ЛУН, середня вартість оренди 1-кімнатного житла в липні становить:

Ужгород — 19 000 грн;

Київ — 18 300 грн;

Львів — 17 000 грн;

Івано-Франківськ — 14 500 грн;

Вінниця — 12 000 грн;

Одеса — 11 000 грн;

Дніпро — 11 000 грн;

Харків — 4 000 грн.

Середня вартість оренди житла в Україні. Фото: скриншот/ЛУН

Плюс суми заробітку, достатні для комфортного життя, будуть сильно відрізнятися для одиноких людей і подружжя з дітьми, особливо якщо матір чи батько виховують дитину самостійно. В одному з опитувань, проведених у Києві наприкінці 2024 року, місцеві мешканки назвали середній дохід, якого їм вистачить на місяць, — 2 000 доларів (83 500 грн у липні 2025 року).

Натомість у Житомирі люди здатні відчувати комфорт і з меншими заробітками. Опитаним жителям потрібно від 20 000 до 50 000 грн на місяць, аби закрити всі особисті потреби. Хоча лунали відповіді про 2 000 доларів також. У Вінниці українців задовольнить сума орієнтовно 30 000 грн/міс. для умовно-комфортного життя.

Що каже штучний інтелект

Ми запитали в ChatGPT, скільки середньо повинні заробляти українці для комфортного життя станом на 2025 рік. Штучний інтелект зробив розрахунок достатнього доходу залежно від потреб людини:

23 000-30 000 грн — мінімально необхідний рівень для закриття базових витрат (житло, харчування, транспорт, комунальні послуги) плюс на недорогі розваги і непередбачені потреби;

30 000-40 000 грн — комфортний рівень життя у великих містах (Київ, Львів, Одеса), що дозволяє регулярно відвідувати кав’ярні, займатися спортом, відкладати кошти;

40 000-50 000 грн — буде достатньо для впевненого покриття усіх базових потреб, накопичення та навіть інвестицій.

Нейромережа взяла до уваги середні витрати на оренду житла і комунальні послуги (10 000-18 000 грн), продукти харчування (5 000-7 000 грн), транспорт (500-3 000 грн), дозвілля (3 000-10 000 грн), одяг і догляд (2 000-5 000 грн), медичне обслуговування і страхування (2 000 грн).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 грн/міс. Але працівникам "на руки" видають трохи більше 6 000 грн, оскільки з суми утримують 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

Також ми писали, що в Україні хочуть підвищити мінімальну заробітну плату. Кабінет Міністрів передбачає, що з 1 січня 2026 року сума перебуватиме на рівні 8 688 грн/міс., а до початку 2028-го зросте до 10 059 грн/міс.