Средняя зарплата для комфортной жизни — сколько хватит украинцам на месяц

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Понятие комфортной жизни субъективное. Кому-то будет хватать дохода 20 000 грн/мес., а кто-то будет жаловаться, что 50 000 грн — это мало для покрытия всех потребностей человека. Возникает вопрос, какой должна быть средняя зарплата в Украине, чтобы граждане назвали свою жизнь комфортной.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько надо зарабатывать для комфортной жизни в Украине.

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Какая средняя зарплата в Украине

По данным крупного кадрового портала Work.ua, средняя зарплата по состоянию на июль 2025 года находится на уровне 25 000 грн. Зато сумма среднего дохода граждан, которую Пенсионный фонд использовал для исчисления пенсионного обеспечения в мае, составляет 20355,40 грн. Минимальная зарплата осталась на уровне 8 000 грн/мес.

Кабинет Министров прогнозирует постепенное увеличение среднего дохода украинцев. В Бюджетной декларации на 2026-2028 годы указали такие потенциальные показатели:

2026 год — 30 240 грн (+24%);

2027 год — 35 268 грн (+16,6%);

2028 год — 39 758 грн (+12,7%).

Получается, через три года наши граждане будут зарабатывать в среднем 40 000 грн/мес., по крайней мере, по прогнозам украинского правительства.

Сколько хватит для комфортной жизни

Трудно определить конкретную сумму, с которой согласятся все украинцы. Понятие комфортной жизни у каждого человека разное. Размер достаточной зарплаты зависит от индивидуальных обстоятельств, в частности наличия собственного жилья и транспортного средства, состава семьи, привычных расходов на продукты питания, одежду, развлечения и личные потребности.

Также стоит делать поправку на место жительства. Киевлянам нужно больше денег, чем жителям сельской местности или городов, которые не являются областными центрами. Одна только аренда квартиры требует разных расходов. По статистическим данным ЛУН, средняя стоимость аренды 1-комнатного жилья в июле составляет:

Ужгород — 19 000 грн;

Киев — 18 300 грн;

Львов — 17 000 грн;

Ивано-Франковск — 14 500 грн;

Винница — 12 000 грн;

Одесса — 11 000 грн;

Днепр — 11 000 грн;

Харьков — 4 000 грн.

Средняя стоимость аренды жилья в Украине. Фото: скриншот/ЛУН

Плюс суммы заработка, достаточные для комфортной жизни, будут сильно отличаться для одиноких людей и супругов с детьми, особенно если мать или отец воспитывают ребенка самостоятельно. В одном из опросов, проведенных в Киеве в конце 2024 года, местные жительницы назвали средний доход, которого им хватит на месяц — 2 000 долларов (83 500 грн в июле 2025 года).

Зато в Житомире люди способны чувствовать комфорт и с меньшими заработками. Опрошенным жителям нужно от 20 000 до 50 000 грн в месяц, дабы закрыть все личные потребности. Хотя звучали ответы о 2 000 долларов тоже. В Виннице украинцев удовлетворит сумма ориентировочно 30 000 грн/мес. для условно-комфортной жизни.

Что говорит искусственный интеллект

Мы спросили у ChatGPT, сколько средне должны зарабатывать украинцы для комфортной жизни по состоянию на 2025 год. Искусственный интеллект сделал расчет достаточного дохода в зависимости от потребностей человека:

23 000-30 000 грн — минимально необходимый уровень для закрытия базовых расходов (жилье, питание, транспорт, коммунальные услуги) плюс на недорогие развлечения и непредвиденные потребности;

30 000-40 000 грн — комфортный уровень жизни в крупных городах (Киев, Львов, Одесса), позволяющий регулярно посещать кофейни, заниматься спортом, откладывать деньги;

40 000-50 000 грн — будет достаточно для уверенного покрытия всех базовых потребностей, накопления и даже инвестиций.

Нейросеть приняла во внимание средние расходы на аренду жилья и коммунальные услуги (10 000-18 000 грн), продукты питания (5 000-7 000 грн), транспорт (500-3 000 грн), досуг (3 000-10 000 грн), одежду и уход (2 000-5 000 грн), медицинское обслуживание и страхование (2 000 грн).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 грн/мес. Но сотрудникам "на руки" выдают чуть больше 6 000 грн, поскольку из суммы удерживают 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Также мы писали, что в Украине хотят поднять минимальную заработную плату. Кабинет Министров предусматривает, что с 1 января 2026 года сумма будет находиться на уровне 8 688 грн/мес., а к началу 2028-го вырастет до 10 059 грн/мес.