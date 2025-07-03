Середня зарплата в Україні може зрости до 40 тис. грн — коли прогнозують зміни

Гроші в руках. Фото: УНІАН

В проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки уряд прогнозує зростання середньої заробітної плати. Кабінет Міністрів оприлюднив потенційну суму середнього доходу, яку матимуть українці через три роки.

Про це йдеться в постанові від 27 червня 2025 року № 774.

Реклама

Читайте також:

Прискорене зростання зарплати

За прогнозами уряду, через три роки штатні працівники в Україні матимуть дохід орієнтовно 40 000 грн/міс. У Бюджетній декларації вказали такі показники середньої зарплати наших громадян:

2026 рік — 30 240 грн (+24%);

2027 рік — 35 268 грн (+16,6%);

2028 рік — 39 758 грн (+12,7%).

Натомість у 2025 році середній дохід працівників, за попередніми розрахунками Кабінету Міністрів, зафіксується на рівні 24 389 грн.

Що стосується зарплати в валютному еквіваленті, то сума у 2028 році може сягнути 872 дол., оскільки курс перебуватиме на рівні 45,6 грн/дол. Цьогоріч українці можуть заробляти 563 дол. за умови середнього курсу 43,3 грн/дол.

За яку зарплату готові працювати українці

Голова галузевої ради Федерації металургів України Олена Колеснікова навела дані стосовно чисельності безробітних громадян, які готові виконувати посадові обов’язки за місячний дохід до 20 000 грн.

"Коли ми ставили питання безробітним, що для них найбільш важливе в працевлаштуванні, зарплата виходила на перше місце. А потім ми запитали, за яку зарплату вони готові піти працювати? І отримали такі дані: 80% готові й хочуть працювати менше ніж за 20 000 грн", — зазначила Колеснікова.

Водночас половина респондентів, які погодилися на такий дохід, хочуть працювати неповний день. Залишок часу люди можуть витрачати на відпочинок або роботу за сумісництвом, що збільшить сумарний прибуток за місяць.

Нагадаємо, мінімальна зарплата в липні становитиме 8 000 грн/міс. Але українці отримують "на руки" менше, оскільки з суми вираховують обов’язкові податки. Йдеться про 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

Також ми писали, що в Україні планують підвищити мінімальну заробітну плату протягом 2026-2028 років. Спочатку сума виросте до 8 688 грн, а станом на 1 січня 2028 року буде сягати 10 059 грн. Звісно, це лише пропозиція Кабінету Міністрів.