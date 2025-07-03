Средняя зарплата в Украине может вырасти до 40 тыс. грн — когда прогнозируют изменения

Деньги в руках. Фото: УНИАН

В проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы правительство прогнозирует рост средней заработной платы. Кабинет Министров обнародовал потенциальную сумму среднего дохода, которую будут иметь украинцы через три года.

Об этом говорится в постановлении от 27 июня 2025 года № 774.

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По прогнозам правительства, через три года штатные сотрудники в Украине будут получать ориентировочно 40 000 грн/мес. В Бюджетной декларации указали такие показатели средней зарплаты наших граждан:

2026 год — 30 240 грн (+24%);

2027 год — 35 268 грн (+16,6%);

2028 год — 39 758 грн (+12,7%).

Тогда так в 2025 году средний доход работников, по предварительным расчетам Кабинета Министров, зафиксируется на уровне 24 389 грн.

Что касается зарплаты в валютном эквиваленте, то сумма в 2028 году может составить 872 долл., поскольку курс будет на уровне 45,6 грн/долл. В этом году украинцы могут зарабатывать 563 дол. при среднем курсе 43,3 грн/долл.

Напомним, минимальная зарплата в июле составит 8 000 грн/мес. Но украинцы получают "на руки" меньше, поскольку из суммы высчитывают обязательные налоги. Речь идет о 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Также мы писали, что в Украине планируют повысить минимальную заработную плату в течение 2026-2028 годов. Сначала сумма вырастет до 8 688 грн, а по состоянию на 1 января 2028 года будет достигать 10 059 грн. Конечно, это лишь предложение Кабинета Министров.